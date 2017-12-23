TFF 1. Lig | Adana Demirspor 2-1 MKE Ankaragücü
TFF 1’inci Lig’in 17’inci hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, kendi evinde MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti.
STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Esat Sancaktar, Ceyhun Sesigüzel
ADANA DEMİRSPOR: İsmail, Yiğit (Dk.88 Adil), Yiğitcan, Sezer, Lalawele (Dk.86 Mendy), Lingane, Tambe, Batuhan, Erhan, Savaş (Dk.46 Tolgahan) Atabey
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan, Erdem, Sedat (Dk.80 Kehinde), Alihan, Kenan (Dk. 88 Enes), Putsila, Umut Nayir, Arif, İlhan Parlak (Dk. 50 Dieng), Gençer, Ferhat
GOLLER: Dk.72 Lalawele, 90+6 Batuhan (penaltıdan) (Adana Demirspor), Dk.6 Alihan (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Yiğitcan, Batuhan, Erhan, Tambe, (Adana Demirspor), Putsila, Gençer (MKE Ankaragücü)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
GOL! 6’ncı dakikada serbest vuruşta Erdem’in ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Alihan, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
19′ Ceza sahasında oluşan karambolde Atabey’in vuruşu kaleci Korcan’dan döndü.
26′ Savaş’ın ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
29′ Sağ kanattan kaleye sert vuran Erhan’ın topu üstten az farkla auta gitti.
38′ Ceza sahası dışından Erdem’in şutunu kaleci İsmail güçlükle kontrol altına aldı.
40′ Rakiplerini çalımlayan Tambe, ceza sahası dışından sert vurdu, top çok az farkla yandan auta çıktı.
43′ Rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Batuhan’ın topla buluşturduğu Savaş’ın vuruşunda kaleci topu kontrol etti.
45+1′ Lalawele’nin pasında ceza sahası çizgisi önünde sert vuran Savaş’ın şutu az farkla yandan auta çıktı.
68′ Ceza sahası çizgisi üstünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erdem’in kaleye gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
GOL! 72′ Atabey’in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla Lalalewele ağlarla buluşturdu: 1-1
84′ Savunmadan dönen topa ceza sahası dışından sert vuran Putsila’nın kaleye gönderdiği topa üstten auta çıktı.
90+5′ Ceza sahası içinde oluşan karambelde Atabey’önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu ancak hakem pozisyonda penaltı kararı verip golü iptal etti.
GOL! 90+6′ Penaltı atışını kullanan Batuhan, topu kaleye gönderdi: 2-1