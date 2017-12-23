Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 85-72 İstanbul BBSK

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, konuğu İstanbul BBSK'yı 85-72 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 12’nci haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında İstanbul BBSK’yı 85-72 mağlup etti. Karşılaşmaya hızlı başlayan Gaziantep Basketbol, maçın ilk 5 dakikasına 12-7 önde girdi. Rakibine karşı Lyons’un sayılarıyla üstünlüğünü koruyan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 25-15 önde tamamlandı.

İkinci periyotta baskısını sürdüren ev sahibi takıma karşı sayı üreten İstanbul ekibi, farkı üçe indirdi. Ancak Gaziantep Basketbol, üst üste bulduğu sayılarla devreyi 44-36’lık üstünlükle kapattı. Üçüncü periyotta oyundaki etkisini artıran Gaziantep Basketbol, rakibinin sayı üretmesine izin vermedi. Top çalmalarda rakip parkede sık sık sayı üreten Gaziantep Basketbol bu çeyreği de 24 sayı farkla 71-47 önde tamamladı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | TOFAŞ 71-88 Fenerbahçe Doğuş Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın kritik maçında TOFAŞ, konuğu Fenerbahçe Doğuş'a 88-71 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. İlgili Haberi Oku

Maçın son periyodunda rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen ev sahibi takım, aradaki farkı 18’in altına düşürmedi. Sayı üstünlüğünü sürekli koruyan Gaziantep Basketbol, Lyons’un 25 sayıyla en skorer oyuncu olduğu karşılaşmadan 85-72 galip ayrıldı.

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Mehmet Keseratar

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 15, Rudd 11, Carter 10, Haciyeva 8, Lyons 25, Freimanis 6, Can 6, Erol 4

İSTANBUL BBSK: Tevfik 2, Toolson 13, Bircevic 3, Thompson 11, Buckner 24, Klobucar 9, Buva 10

1. PERİYOT: 25-15

İLK YARI: 44-36

3. PERİYOT: 71-47