Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Galatasaray Odeabank 75-77 Sakarya Büyükşehir Basketbol
Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuğu Sakarya Büyükşehir Basketbol'a 77-75 mağlup oldu.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Basketbol'a Metecan Birsen'in son saniyede attığı basket ile 75-77 mağlup oldu. Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ziya Özorhon, Zafer Yılmaz, Kerem Baki
Galatasaray Odebank: Hardy 6, Taylor 2, Mehmet 6, Hendrix 5, Ege 14, Renfoe 5, Hopson 15, Summers 3, Preldzic 14, Göksenin 5
Sakarya Büyükşehir Basketbol: Jones 20, Jankovic 6, Doğukan, James Metecan 13, Mehmet 3, Can 7, Fall 10, Harris 10, Ersin Dağlı, Boothe 8
1. periyot: 26-22 (Galatasaray Odebank)
Devre: 47-38 (Galatasaray Odebank)
3. periyot: 65-46 (Galatasaray Odebank)