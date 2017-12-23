Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Galatasaray Odeabank 75-77 Sakarya Büyükşehir Basketbol

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde konuğu Sakarya Büyükşehir Basketbol'a 77-75 mağlup oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank, sahasında karşılaştığı Sakarya Büyükşehir Basketbol'a Metecan Birsen'in son saniyede attığı basket ile 75-77 mağlup oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi | Gaziantep Basketbol 85-72 İstanbul BBSK Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Gaziantep Basketbol, konuğu İstanbul BBSK'yı 85-72 mağlup etti. İlgili Haberi Oku Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ziya Özorhon, Zafer Yılmaz, Kerem Baki

Galatasaray Odebank: Hardy 6, Taylor 2, Mehmet 6, Hendrix 5, Ege 14, Renfoe 5, Hopson 15, Summers 3, Preldzic 14, Göksenin 5

Sakarya Büyükşehir Basketbol: Jones 20, Jankovic 6, Doğukan, James Metecan 13, Mehmet 3, Can 7, Fall 10, Harris 10, Ersin Dağlı, Boothe 8

1. periyot: 26-22 (Galatasaray Odebank)

Devre: 47-38 (Galatasaray Odebank)

3. periyot: 65-46 (Galatasaray Odebank)