Şenol Güneş’ten mağlubiyet sonrası flaş açıklamalar

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından Şenol Güneş sert açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ın deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, yayıncı kuruluş Bein Sports’un kendisini yayına geç almasına tepki gösterdi. Sinirli olduğu gözlemlenen Güneş, “Bunu aynı arkadaşlar yapıyor. Biz buraya gelmek durumundayız. Geldim ve beklemem söylendi sonra odama gittim. Arkadaş bir şeyler konuşuyor, bilgi sahibi olsun. Kendi yanlışlarıyla bizi suçlayamazlar. Bilgi sahibi olsun, ona göre konuşsun. Bize saygısızlık yapma hakları yok. Bizi eleştirebilirler ama suçlayamazlar. Sonuçla ilgili konuşmam. Başkalarının rahatsızlığı varsa bilemem” dedi.

Maçla ilgili ise Güneş, “Her maçta oyuncuların temposu aynı olmayabilirdi. Biz sahaya kazanmak için çıktık ve olabildiğince pozisyonumuz vardı. Vuruş tekniği olarak eksik kaldık. Orta isabetinde de eksik kaldık. Ön direğe gelen ortalarda koşu yapabilirdik. Rakibin olmayacak şekilde attığı bir gol, o topu da biz kaptırdık ve müdahale eksikliğimiz vardı. Yediğimiz gole bakarsanız, biz daha net fırsatları yakaladık ama atamadık. Biz oyun olarak ikinci yarının belli bölümünden sonra oyun disiplininden koptuk” ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor 2-1 Beşiktaş | Maç sonucu Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken siyah-beyazlılar 30 puanda kaldı ve ağır bir şok yaşadı. İlgili Haberi Oku

Cenk Tosun’u oyuna alması hakkında açıklama yapan Şenol Güneş, “Cenk’i oyuna aldık çünkü sabit durma yerine daha hareketli olmak istedik. Oyuncuların niyetin şüphem yok ama daha konsantre olmalıyız. Kaçan goller, ortalara gidememek bu tartışılabilinir ama rakip o kadar etkisiz anda gol atarsa, oyun başka yereye gider” diye konuştu.

“Şenol Güneş rakipler bize kapalı oynuyor diye eleştiriyor” sözleriyle ilgili konuşan deneyimli teknik adam “Hiç bir takıma ‘Neden savunma yapıyorsun?’ demedim. Savunma yapan takımların zaman geçirmesini eleştirdim. Bizim söylediğimizi yanlış anlıyorlar, kamuoyunu yönlendiriyorlar. Algı operasyonu yapılıyor. Ben kimsenin oyununa karışmam. Oyunu çirkinleştirmeyi her zaman söylerim” dedi.

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