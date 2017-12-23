Resmen açıkladı! ‘Fernandao’yu istiyoruz….’

Wagner Pires, “Fernandao listemizde, araştırmalarımız sürüyor. Yakında temasa geçebiliriz” şeklinde konuştu.

Cruzeiro Başkanı Wagner Pires, Fenerbahçe’de uzun süreli sakatlığından dönen Fernandao ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Başkan Pires, “Fernandao listemizde, araştırmalarımız sürüyor. Kısa süre içinde bu transfer için harekete geçebiliriz” dedi. Fenerbahçe cephesinden ise henüz resmi bir teklifin olmadığın belirtildi.

Fenerbahçe, Konya`da coşkuyla karşılandı Fenerbahçe, yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Sarı-lacivertli takımı, havalimanında coşkulu taraftar karşıladı. Meşalelerin yoğun dumanını nedeniyle futbolcu ve yöneticiler güçlükle takım otobüsüne binebildi. İlgili Haberi Oku

KOCAMAN KARARSIZ

Öte yandan Aykut Kocaman’ın Fernandao’nun gitmesi konusunda kararsız olduğu öğrenildi. Janssen ve Soldado’nun sık sakatlanması tecrübeli hocanın kafasını karıştırıyor…