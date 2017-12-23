Real Madrid Barcelona EL Clasico maçı bugün hangi kanalda? İspanya derbisi ne zaman saat kaçta?

İspanya, La Liga'nın 17. haftasında EL Clasico heyecanına kilitlendi. Futbolseverler dev derbi ne zAman hangi kanalda saat kaçta soruları le Google üzerinden aramalara başladılar. İşte Real Madrid Barcelona derbisinin canlı yayın bilgileri saati ve kanalı...

Barcelona, La Liga'nın 17'nci haftasında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda ezeli rakibi Real Madrid deplasmanına çıkıyor. Maç 23 Aralık Cumartesi saat 15:00'da oynanacak.

İspanya Ligi’inde El Clasico'da son oynanan son 10 maçta Real Madrid, 5 galibiyet alırken, Barcelona, 4 galibiyet elde etti. 1 maç ise berabere bitti.

REAL MADRİD CEPHESİ

REAL 11 PUAN GERİDE 1 MAÇI EKSİK

Real Madrid, 1 maç eksiğiyle lider Barcelona'nın 11 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Real Madrid, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 9 galibiyet alırken, 4 maçı berabere tamamladı. 2 maçtan da mağlup ayrıldı. 30 gol atıp 11 gol yedi.

BARCELONA CEPHESİ

Lider Barcelona, ligde oynadığı 16 karşılaşmadan 13 galibiyet 3 beraberlik aldı. 42 gol attp 7 gol yedi.

SÜPER KUPA REAL’E GİTMİŞTİ

Bu sezon başında İspanya Süper Kupası'nda karşılaşan iki dev ekibin maçları 3-1 ve 2-0'lık skorlarla sonuçlanırken kupayı müzesine götüren ekip Real Madrid oldu.

İŞTE MAÇIN KANALI VE SAATİ

Real Madrid Barcelona maçı bugün saat 15:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Teknik direktörler Zinédine Zidane ile Ernesto Valverde arasındaki bu mücadelede kazanan kim olucak?

İŞTE DEV DERBİDE SON 10 MAÇ

16/04/14 İSPK Barcelona 1 – 2 Real Madrid (0 – 1)25/10/14 İS1 Real Madrid 3 – 1 Barcelona (1 – 1)22/03/15 İS1 Barcelona 2 – 1 Real Madrid (1 – 1)21/11/15 İS1 Real Madrid 0 – 4 Barcelona (0 – 2)02/04/16 İS1 Barcelona 1 – 2 Real Madrid (0 – 0)03/12/16 İS1 Barcelona 1 – 1 Real Madrid (0 – 0)23/04/17 İS1 Real Madrid 2 – 3 Barcelona (1 – 1)30/07/17 HAZ Real Madrid 2 – 3 Barcelona (2 – 2)13/08/17 İSSK Barcelona 1 – 3 Real Madrid (0 – 0)17/08/17 İSSK Real Madrid 2 – 0 Barcelona (2 – 0)