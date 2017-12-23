Manchester United’da Paul Pogba krizi! Kulüp yetkilileri evine gitti…

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın 'yaramaz' yıldızı Paul Pogba'nın, 2 Aralık'ta oynanan Arsenal maçından sonraki gün yapılan idmana uyuyakaldığı için gidemediği ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, uykuda kalınca antrenmanı kaçırdı. Fransız yıldızın evine giden kulüp görevlileri Pogba’yı uyandırdı.

Manchester United’ın 2016 yılında 105 milyon euro’ya rekor bir bedelle transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3-1 kazandıkları Arsenal maçından sonra skandal bir harekete imza attı.

Arsenal maçının ertesi günü yapılan antrenmana katılmayan Pogba’ya, kulüp yetkilileri telefonla ulaşmayı başaramayınca Hale Barns’taki lüks evine bir ekip gönderdi.

3 Aralık’ta meydana gelen olay İngiltere’de yeni gündeme gelirken genç oyuncuların umursamaz tavırlarının Zlatan Ibrahimvoic, kaptan Michael Carrick ve Ashley Young gibi tecrübeli oyuncuları rahatsız ettiği öğrenildi.

Bu sezon Premier Lig’de 8 maçta forma giyen Pogba 3 gol atıp 5 asist yaparken sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenilen form durumunu yakalayamadı.

Ligde ikinci sırada yer alan Manchester United, lider Manchester City’nin 11 puan gerisinde bulunuyor.

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