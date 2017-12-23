Johan Elmander’in Fatih Terim’in yardımcısı olacağı iddialarına açıklama!

Galatasaray'da göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilen Johan Elmander, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Formasını giydiği İsveç ekibi Örgryte'nin başkanı ise iddialar hakkında açıklama yaptı

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın eski oyuncusu Johan Elmander, teknik direktör Fatih Terim’in yardımcısı olacağı iddiaları sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İsveç 2. Ligi ekiplerinden Örgryte’de forma giyen 36 yaşındaki forvet, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Görev için, kulüp için ve taraftarlar için doğru adam. Hoş geldin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Örgryte Başkanı Joachim Nordh ise, “Bu konuda bir bilgim yok. Türkiye’de çıkan bazı haberler var. Johan’ın bizimle 1 yıl daha sözleşmesi var ve bu konuda sakiniz. Ayrılacağına dair bir işaret almadım” şeklinde konuştu.

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Elmander’in ayrılmak istemesi halinde bunu anlayışla karşılayacaklarını belirten Nordh, “Elmander ile görüşmek istiyorum. O harika birisi ve açıkçası Galatasaray’a gitmek isterse onu dinleyip Galatasaray ile görüşebiliriz. Önce Elmander ile görüşmem gerek” dedi.

2011 yılında Bolton’dan Galatasaray’a transfer olan İsveçli futbolcu, sarı kırmızılı takımda çıktığı 61 maçta 17 gol atıp 10 asist yapmayı başarmıştı.