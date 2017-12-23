Hasan Ali Kaldırım: ‘Şampiyon olmak istiyoruz’

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu. Hasan Ali, "Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanıp şampiyon olmak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’la deplasmanda 1-1 berabere kalırken karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin sol beki Hasan Ali Kaldırım açıklamalarda bulundu. Hasan Ali, “Bizim için önemli bir maçtı. İyi bir seri yakaladık ve kazanmak için gelmiştik. Olmadı, ilk yarı istediğimiz baskıyı kuramadık. İkinci yarı daha baskılı başladık. Bireysel bir hatadan geriye düştük yine de beraberliği bulduk. Son 10 dakikada baskıyı arttırdık. Kazanabilirdik ama olmadı” dedi.

“Ligin ikinci yarısına iyi hazırlanmak ve şampiyon olmak istiyoruz” diyen deneyimli savunmacı, Serkan Kırıntılı’yı da şu sözlerle tebrik etti: “Atiker Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı hakkında da konuşan Hasan Ali Kaldırım “Rakip takım kalecisini de tebrik etmek lazım, 2-3 tane yüzde 100’lük gol çıkardı.” Fenerbahçe 71 hafta sonra... Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de 71 hafta sonra maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu. İlgili Haberi Oku