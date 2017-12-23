Haluk Ulusoy, Galatasaray başkanlığına aday olmuyor

Galatasaray Kulübü'nde yapılacak olan başkanlık seçimi öncesinde eski başkan Haluk Ulusoy'un aday olmayacağı öğrenildi

Galatasaray'da yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde muhalifler, başkan adaylığı için Haluk Ulusoy'un kapısını çaldı. Ancak Ulusoy, uzun süren ikna çabalarına karşın aday olmayacağını ifade etti.

Galatasaray Yönetimi, hafta başında aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından seçim çalışmalarına başladı. 20 Ocak'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde muhalifler de hazırlıklar yapıyor. Ahmet Çalık transferinde Beşiktaş gerçeği Galatasaray'ın Ahmet Çalık transferinde Beşiktaş'ın da devreye girdiği; fakat genç oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesiyle girişimlerin sonuçsuz kaldığı ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Mustafa Cengiz'in adaylığını açıklamasının ardından muhaliflerin birleştiği tek isim Haluk Ulusoy oldu. Başkan Dursun Özbek'in salı günü yaptığı basın toplantısının ardından muhalifler, Haluk Ulusoy'un kapısını çalarken, Cuma gününe kadar Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanını ikna turları sürdü.

Ancak Haluk Ulusoy, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını muhaliflere açıkladı. Bunun üzerine aday çıkarma çalışmalarını sürdüren isimler, yarın akşama kadar başka bir aday üzerinde yoğunlaşmak için hazırlıklarını yapıyor. Johan Elmander`in Fatih Terim`in yardımcısı olacağı iddialarına açıklama! Galatasaray'da göreve başlayan teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olacağı iddia edilen Johan Elmander, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Formasını giydiği İsveç ekibi Örgryte'nin başkanı ise iddialar hakkında açıklama yaptı İlgili Haberi Oku

CENGİZ’E DESTEK YOK

Dursun Özbek'e karşı başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz'e ise muhalefetten destek gelmiyor. Bugüne kadar yönetimlerde yer almadığı için muhalif isimlerin Mustafa Cengiz'e destek vermeyeceği ve tepeden inme bir başkan istemedikleri ifade edildi. Muhalif kesim, hafta başına kadar başkan adaylığı konusunda bir isimde birleşemezse, Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak olan seçimli genel kurula oldukça güçlü bir şekilde girecek.