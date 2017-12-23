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Grandmedical Manisaspor’da şok! Iyayi Atiemwen takımdan ayrıldı

TFF 1. Lig takımlarından Manisaspor'da kiralık olarak forma giyen Iyayi Atiemwen, alacaklarını tahsil edemediği için kulübü terk etti.
16:1323 Aralık 2017
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Grandmedical Manisaspor’da şok! Iyayi Atiemwen takımdan ayrıldı

TFF 1’inci Lig’de yarın evinde Balıkesirspor Baltok ile karşı karşıya gelecek Grandmedical Manisaspor’da kritik karşılaşma öncesi şok bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların sezon başında Çaykur Rizespor’da kiraladığı orta saha oyuncusu Iyayi Atiemwen, takımdan ayrıldı. Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle rest çekip, eşyalarını toplayarak apar topar tesislerden ayrılan Nijeryalı futbolcunun, geri dönmeyeceği bildirildi.

Atiemwen, parasını tahsil edemediği gerekçesiyle kulübü de Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şikayet etti. Genç futbolcunun devre arasında Denizlispor’a gitmesi gündemde.

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