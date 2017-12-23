Fenerbahçe Doğuş’tan sakatlanan Nikola Kalinic’in durumu hakkında açıklama

Fenerbahçe Doğuş, Maccabi Fox maçında sakatlanan Nikola Kalinic'in 1 ay sahalardan uızak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçe Doğuş’un yıldız basketbolcusu Nikola Kalinic’in sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay parkelerden uzak kalacağı öğrenildi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“21 Aralık Perşembe günü oynanan Maccabi Fox – Fenerbahçe Doğuş maçında sakatlanan oyuncumuz Nikola Kalinic'in detaylı sağlık taramaları tamamlanmıştır.

Sporcumuzun sol ayak bileğinde şiddetli burkulma sonucunda bağ yaralanmaları ve yaygın iç kanama tespit edilmiştir.

Kalinic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından hemen başlanmış olup, sporcumuzun sahalara dönüş süresinin 4-5 hafta arasında olması öngörülmektedir.

Fenerbahçe Spor Kulübü”

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