Fenerbahçe 71 hafta sonra…

Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de 71 hafta sonra maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Son dakikalarda iki net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe, üç puanı Konya’da bırakırken, yine de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe böylece tam 71 hafta sonra ilk kez ligde 1. sırada yer aldı.

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 1-1 Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi Konya'da son buldu. Deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yine de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Son dakikaları nefes kesen maçta iki takım da net fırsatları harcayınca mücadele beraberlikle sona erdi. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin haftayı lider tamamlaması için ise dört takımın maçını bekleyecek. Medipol Başakşehir ile puanı eşit olan ve averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe rakibinin Kasımpaşa deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Galatasaray’ın ise 1 puan önünde yer alması nedeniyle ezeli rakibinin Göztepe’ye yenilmesi ya da berabere kalması durumunda Fenerbahçe liderlik koltuğundan düşmeyecek. Göztepe’nin üç puan önünde yer alan Kanarya, İzmir ekibinin gerisine ancak Galatasaray deplasmanından 8-0 galip gelmesi ile düşecek.

Aykut Kocaman`dan Oğuz Kağan sürprizi Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Aykut Kocaman, genç futbolcu Oğuz Kağan'a ilk 11'de şans verdi. İlgili Haberi Oku

Son olarak Kayserispor’un Evkur Yeni Malatyaspor’u 7-0 yenmesi durumunda liderlik koltuğundan inecek.