Fatih Terim’in takıma çağırdığı 3 futbolcu

Fatih Terim, kadro dışı bırakılan Hakan Balta ve De Jong'u takıma çağırırken, Carole'ün de Sevilla'dan dönmesini istedi.

Galatasaray’da çalışmalara başlayan Fatih Terim, bir yandan takımı Göztepe maçına hazırlarken, bir yandan da transfere odaklandı.

FAZLA HARCAMA YAPILMASINI İSTEMİYOR

Düzenlenen imza töreninde transfer için çok fazla para harcamadan sorunlarını çözmek istediklerini belirten tecrübeli hoca öncelikle Tudor döneminde kadro dışı bırakılan Hakan Balta ve De Jong’u takıma geri kazandırdı.

Galatasaray`da Fatih Terim imzayı attı derhal oyuncularla bir araya geldi Galatasaray'da Fatih Terim imzayı attı ve derhal göreve başladı. Önce futbolcularla bir toplantı gerçekleştiren Terim, daha sonra eşofmanlarını giydi ve ilk antrenmanına çıktı. İlgili Haberi Oku

Emrah Bayraktar’ın geçici göreve gelmesiyle antrenmanlara katılan Hakan Balta, ligin ikinci yarısı için kadroya dahil edilecek. Terim, dünkü basın toplantısında “Hakan Balta kadroya yazılsaydı, Göztepe maçında onu sol bekte kullanabilirdim” ifadelerini kullandı. Ayrıca De Jong’u da devre arası kampı için takıma davet ettiğini de belirtti.

SOL BEK ALINMAZSA CAROLE DÖNECEK

Latovlevici’nin sakatlanmasından sonra takımda sol ayaklı bek kalmadığının altını çizen Terim, “Sol bek için transfer yapmamız şart ama takımın bütçesini de zorlamak istemiyorum. Eğer transfer yapacak durumumuz olmazsa ben Carole’ün durumunu sordum ve geri dönmesini istedim” şeklinde konuştu.

Carole, sezon başında Tudor’un da onayıyla İspanya’nın Sevilla ekibine transfer olmuştu.