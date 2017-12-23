Türk futbolunun en çok konuşulan ismi Fatih Terim'in Galatasaray'daki dördüncü dönemi başladı. 2 yıllık İtalya macerası dışında teknik direktörlük kariyerinin 25 yılı Galatasaray ile Milli Takım arasında geçen Terim'in son gelişi tartışmaları da beraberinde sürükledi.

Daha doğrusu her gelişinde olduğu gibi yine Terim depremi yaşandı. Ancak tartışmaların odağında Galatasaray'ın ‘başarısının' olduğunu söylemek ise maalesef gerçekçi olmaz. Yani Terim'in sistemini, Galatasaray'daki varlığının artılarına, eksilerine değil onun kişiliğine, daha doğrusu onunla olan husumetine/ ahbaplığına odaklanılıyor. 2 gündür Galatasaray cephesinden Terim karşıtı konuşanlara bakın.

Hemen hepsi Terim daha imzayı atmadan masasını toplayacak olan isimler. Yani spordan çok koltuk kavgası sürüyor… Muhtemelen 4 sene sonra yeniden Milli Takım'a döndüğünde olacaklar gibi. Hep aynı senaryo… İyisiyle kötüsüyle Fatih Terim, Türk futbolundaki gelmiş geçmiş en büyük isimlerden, ismini marka yapabilmiş birkaç kişiden birisidir.

Seneye Avrupa'da final de oynayabilir, mayıs ayı sonuna kadar istifa da edebilir. Ne olursa olsun değişmeyecek tek şey Fatih Terim hayranlığı ve Fatih Terim düşmanlığıdır. Fatih Terim dışında da isimler tartışabilecek günleri görmek umuduyla.

Türk futboluna hayırlı olsun…