Emre Belözoğlu’ndan takım arkadaşlarına hediye
Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına yeni yıl öncesinde sürpriz bir jest yaptı.
Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, tüm takım arkadaşlarına ve eşlerine, üzerinde ailelerinin isimlerinin baş harflerinin olduğu çanta hediye etti.
Madipol Başakşehir’in başarılı oyuncusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, yılbaşı öncesinde tüm takım arkadaşlarına jest yaptı.
Kadrodaki oyunculara ve eşlerine, üzerlerinde aile fertlerinin isimlerinin baş harflerinin yer aldığı çanta hediye eden Belözoğlu’na takım arkadaşları teşekkür etti.
Emre, dün yapılan antrenman öncesinde arkadaşlarına hediyelerini verdi.
Son güncelleme: 13:07 | 23.12.2017