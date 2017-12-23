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Emre Belözoğlu’ndan takım arkadaşlarına hediye

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, takım arkadaşlarına yeni yıl öncesinde sürpriz bir jest yaptı.
13:0623 Aralık 2017
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Emre Belözoğlu’ndan takım arkadaşlarına hediye

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, tüm takım arkadaşlarına ve eşlerine, üzerinde ailelerinin isimlerinin baş harflerinin olduğu çanta hediye etti.

Madipol Başakşehir’in başarılı oyuncusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, yılbaşı öncesinde tüm takım arkadaşlarına jest yaptı.

Kadrodaki oyunculara ve eşlerine, üzerlerinde aile fertlerinin isimlerinin baş harflerinin yer aldığı çanta hediye eden Belözoğlu’na takım arkadaşları teşekkür etti.

Emre, dün yapılan antrenman öncesinde arkadaşlarına hediyelerini verdi.

08 Aralık 2017 Emre Belözoğlu, İtalya basınına konuştu: `Gençken beni sivrisinek diye çağırırlardı` Bir dönem İtalya'da Inter forması giyen Medipol Başakşehir'in tecrübeli orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu, Milano şehrinde geçen günleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Etiketler
emre belözoğlu Medipol Başakşehir
Son güncelleme: 13:07 | 23.12.2017
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