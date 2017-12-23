Datome sazı eline aldı alkış tufanı koptu

Fenerbahçe'nin başarılı basketbolcusu Gigi Datome ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu dün gece Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'a katıldı.

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımı oyuncuları Gigi Datome ve Melih Mahmutoğlu dün gece Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına katıldı. Gecede, Dünyaca ünlü aktör Jean Claude Van Damme, Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel, şarkıcı Gökçe de yer aldı.

DATOME SAZI ELİNE ALDI TÜRKÇE KONUŞTU

Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome’nin Türkçe konuşması ise geceye damgasını vurdu…

Ağzından çıkan Türkçe kelimelerden sonra alkış tufanı kopan Gigi’ye bir de saz hediye edildi. Beyazıt’ın verdiği sazı çalar gibi yapan İtalyan oyuncu renkli görüntüler oluşturdu. Datome’nin aldığı hediyeden sonra çok sevindiği gözlerden kaçmadı.

Beyazıt Öztürk’ün’ Türkçe biliyor musun?’ sorusuna ‘biraz biraz’ diyerek cevap veren Datome, ‘Hızlı konuşulduğunda çok anlamıyorum ama bazen konuşabiliyorum. Her şey yolunda benim kaptan çok adam’ ifadelerini kullandı. Türkçe cümlelerden sonra stüdyoda alkış tufanı koptu.

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