Demir Grup Sivasspor 2-1 Beşiktaş | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken siyah-beyazlılar 30 puanda kaldı ve ağır bir şok yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş büyük bir bölümünde topa hakim olsa da etkili pozisyonlar üretemedi ve ev sahibi takım neredeyse yakaladığı iki pozisyonda iki gol buldu ve 3 puana uzandı.

Sivasspor 5’te Rybalka ve 83’te Cyriac’ın golleriyle üç puana uzanırken Kartal’ın tek golünü 26’da penaltıdan Negredo kaydetti.Bu sonuçla Sivasspor puanını 26’ya yükseltirken Beşiktaş 30 puanda kaldı. Siyah-beyazlıların 8 maçlık yenilmezlik serisi son bulurken Şenol Güneş’in ikinci yarıya skor 1-1’ken Negredo’yu çıkarıp Cenk’i oyuna sokarak başlaması dikkat çekti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, üst üste üçüncü deplasman maçından yalnızca iki puan alabildi. Evkur Yeni Malatyaspor’la 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Kayserispor’la 1-1’lik skorla puanları paylaşırken Sivasspor’a ise 2-1 mağlup oldu. Bu üç maçta da tempo yükseltmekte sorunlar yaşayan Şenol Güneş’in öğrencileri, kanat ortalarıyla etkin olmaya çalıştı ancak üç maçta da sonuç alamadı.