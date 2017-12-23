MAÇ SONUCU | Real Madrid Barcelona 0-3

İspanya La Liga'nın 17.haftasında oynanan müthiş maçta Barcelona, Real Madrid'i Suarez, Messi ve Vidal'in golleriyle 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma öncesi maç fazlasıyla 11 puan farkla lider olan Barcelona, ezeli rakibini Santiago Bernabeu'da devirerek aradaki farkı 14'e çıkardı ve müthiş bir avantaj elde etti.

Nefeslerin tutulduğu El Clasico'da ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya müthiş başlayan Barcelona, 54.dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 63.dakikada Carvajal ceza sahası içinde topla elle oynayınca maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Carvajal kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kazanılan penaltıda topun başına geçen Lionel Messi durumu 2-0'a getirdi. Arjantinli'nin bu golü bir rekor getirdi. 526 gole ulaşan Messi, futbol tarihinde Avrupa'nın 5 büyük liginin en çok gol atan futbolcusu oldu.

Barcelona 90+3'te Vidal ile 3. golü buldu ve 3 puanın sahibi oldu.