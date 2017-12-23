MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 1-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi Konya'da son buldu. Deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yine de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Son dakikaları nefes kesen maçta iki takım da net fırsatları harcayınca mücadele beraberlikle sona erdi.

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Böylece ligde son 5 maçtır kazanan Fenerbahçe’nin serisi Konya’da sona ermiş oldu. Isla’nın hatasında Ömer Ali ile öne geçen Atiker Konyaspor, Mehmet Topal’ın kornerden gelen topta yaptığı kafa vuruşuna engel olamadı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş’ın Sivas’ta yenildiği haftada ezeli rakibi ile aradaki puan farkını açmak, hem de maç fazlasıyla da olsa puan farkıyla liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe, Konya deplasmanına üç puan parolası ile çıktı. Eksikler nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, forvetsiz bir oyun anlayışı ile maça başladı. Oldukça temposuz geçen maçın ilk yarısında tek tük pozisyon dışında taraftarları uyutan bir futbol vardı sahada…

Takımın posizyon bulamaması nedeniyle ikinci yarıya Soldado’yu alan Aykut Kocaman, Isla’yı stopere çekti. Ancak bu bölgeye yabancı olan Şilili futbolcunun pas hatası, Ömer Ali’nin golü ile sonuçlandı. Bu golden sonra baskısını arttıran Fenerbahçe, Mehmet Topal’ın konrnerden yaptığı kafa vuruşu sonrasında eşitliği sağladı.

ISI HARİTASI

Beraberlik golünün ardından karşılaşmada tempo yine düşerken, mücadelenin son 10 dakikası ise tam bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Aykut Kocaman Fernando’yu da alarak tüm riskleri aldı. Çabuk geçilen orta sahalar mücadeledeki tempoyu arttırdı. 83. dakikada Atiker Konyaspor’un kullandığı serbest vuruşta Manyama’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Skubic’in sert şutunda top üstten auta çıktı. Uzatmalarda ise Fenerbahçe Fernandao ve Valbuena ile bulduğu iki net fırsattan yararlanamayınca, takımlar birer puana razı oldu.

Bu beraberlikle puanını 33’e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla da olsa averajla liderlik koltuğuna oturdu. 15 puandaki Atiker Konyaspor ise 15. sırada yer aldı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

9′ Skubic’in sağ kanattan ortasında Milosevic’in şutunu kaleci Volkan Demirel, kornere çeldi.

26′ Valbuena’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Dirar’ın ortasında, altıpas içinde bulunan Guiliano, topa dokunamadı. Savunma topu uzaklaştırdı.

33′ Ceza sahasında Valbuena’nın ara pasında topla buluşan Chahechouhe, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Chahechouhe’nun vuruşnda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

34′ Valbeuna’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası dışında topla buluşan Isla’nın, şutunda kaleci Serkan, topa sahip oldu.

43′ Skubic’in korner atışında, ceza sahasında Mehdi, kafa pasıyla topu Milosevic’e gönderdi. Milosevic’un şutunda top kaleci Volkan Demirel’de kaldı.

53′ Skubic’in sağ kanattan ortasında, Ömer Ali ceza sahası içinde göğsüyle topu altıpasdaki Vedat’a indirdi. Kaleci Volkan Demirel ile karşı karşıya kalan Vedat, topu kontrol edemedi. Defans topu uzaklaştırdı.

GOL! 58′ Isla’nın geri pasında topla buluşan Ömer Ali, ceza sahasına kadar ilerledi. Kaleci Volkan Demir’le karşı kaşıya kalan Ömer Ali’nin, şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

66′ Chahechouhe’nin ceza sahasında ortasında, sol çaprazda topla buluşan Soldado’nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan, uzanarak topa müdahale etti.

GOL! 69′ Valbuena’nın sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Mehmet Topal’ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-1.

70′ Soldado’nın pasında ceza sahasında topla buluşan Alper Potuk, kaleci Serkan ile karşı karşıya kaldı. Alper Potuk’un şutunda kaleci Serkan topa sahip oldu.

80′ Sol kanattan Hasan Ali’nin ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Dirar, kafa pasıyla topu Valbuena’ya indirdi. Valbuena’nın sert şutunda top kaleci Serkan’da kaldı.

85′ Vedat’ın sağ çaprazdan serbest vuruşunda ceza sahasında Manyama’nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Skubic’in sert şutunda top üstten auta çıktı.

90+3′ Alper Potuk’un ortasında Fernandao’nun yakın direk dibinden vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.

90+4′ Sağdan yapılan ortada Valbuena’nın yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Serkan son anda topu kornere çeldi.

90+4′ Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel’in de rakip ceza sahasına geldiği korner atışında Serkan topu yumruklayarak pozisyon olmasına izin vermedi.