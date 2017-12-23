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Boyko, Yunanistan yolcusu

Kara Kartal’da bu sezon teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan Denys Boyko, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için harekete geçti.
09:3923 Aralık 2017
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Boyko, Yunanistan yolcusu

Kara Kartal'da bu sezon teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan Denys Boyko, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için harekete geçti.

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Menacerinden kendisine takım bulmasını isteyen Ukraynalı kaleciye ilk teklif, Yunanistan ekibi PAOK'tan geldi.Siyah-Beyazlılar'ın 29 yaşındaki file bekçesi için 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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Etiketler
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