Boyko, Yunanistan yolcusu

Kara Kartal’da bu sezon teknik direktör Şenol Güneş’in kadro alternatifleri arasında yer almayan Denys Boyko, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için harekete geçti.

Kara Kartal'da bu sezon teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan Denys Boyko, ara transfer döneminde takımdan ayrılmak için harekete geçti.

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Menacerinden kendisine takım bulmasını isteyen Ukraynalı kaleciye ilk teklif, Yunanistan ekibi PAOK'tan geldi.Siyah-Beyazlılar'ın 29 yaşındaki file bekçesi için 1 milyon Euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.