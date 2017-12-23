Aykut Kocaman’dan Oğuz Kağan sürprizi

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçta Aykut Kocaman, genç futbolcu Oğuz Kağan'a ilk 11'de şans verdi.

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Aykut Kocaman, ilk 11’de 18 yaşındaki genç futbolcu Oğuz Kağan’a şans verdi. Tecrübeli teknik adam, savunmada cezalı futbolcuların çokluğu nedeniyle ön liberolardan birini stopere çekerken, orta sahada Oğuz Kağan’ı oynatmaya karar verdi.

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Oğuz Kağan daha önce Fenerbahçe forması ile Süper Lig’de sadece 4 dakika forma giyerken, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta 180 dakika sahada kaldı. Oğuz Kağan, oynadığı kupa maçlarında özellikle öne doğru oyundaki yeteneği ile göze çarptı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, takımını zorlu deplasmanda forvet oyuncusuz sahaya sürdü. Orta sahayı kalabalık tutan Aykut Kocaman, en son Kasımpaşa maçına benzer bir taktikle çıkmıştı. O maçta oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini 4-2 mağlup etmişti.

Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Atiker Konyaspor deplasmanında sahaya şu 11 ile çıktı:

Volkan, Isla, Mehmet Topal, Neto, Hasan Ali, Josef, Oğuz Kağan, Dirar, Aatıf, Giuliano, Valbuena