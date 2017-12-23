Aykut Kocaman: ‘Her şeyi açıklamak gerekmiyor’

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin deplasmanda Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kocaman, Ozan Tufan yerine maça Oğuz Kağan Güçtekin'le başlaması üzerine sorulan soruya, "Bir takım kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor. Bu başka bir seviye. Başka şeyler oluyor" dedi.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Atiker Konyaspor’la 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, puan kaybını, “Kaybettiğimiz avantajlardan biri oldu” sözleriyle değerlendirdi. Kocaman, “Maç öncesi rakip, durum, hepsi yan yana gelince, düşündüklerime yakın bir maç geçti. Bir şekilde öne geçeceğimizi tahmin ediyordum, problem orada oldu. Konyaspor’un golü gelince, dirençleri arttı. Önce şunu söylemeliyim, Konyaspor maçın ilk 20-25 dakikalık bölümünde, ligde 66 puan aldığı ve kupada finale giderken ki oyununu bize kabul ettirdi. Oyunu sakinleştiren, dinlendiren, pozisyon alan takım olamadık.

Oyunu ve topu hızlandırmamızı kestiler. 20-25 dakikadan sonra rakip yarı sahaya yerleştik ama klasik tipte bir santrforumuz yoktu. Giuliano rakip ceza sahasında top alabiliyor ama Valbuena gerilere top almaya geliyor. Bu kabul edilebilir. İkinci yarıda skora daha yakın olacağımızı tahmin ediyordum ama Konyaspor’un özelliklerinden dolayı 1-0 maçı gibi gözüküyordu. Bir hatadan yenen gol moralleri bozdu. Beraberlikten sonra fırsatlar yakaladık ama olmadı.” dedi.

Hasan Ali Kaldırım: `Şampiyon olmak istiyoruz` İlgili Haberi Oku

Ozan Tufan yerine Oğuz Kağan Güçtekin tercihi sorulan Kocaman, “Oyuncularla ilgili karar vermek, kadro oluşturmak bu işin zor taraflarından bir tanesi. Bu bizim iç meselemiz. Bir takım kararlar veriliyor, doğru oluyor, yanlış oluyor ama bu iç meselemiz. Kamuoyuna da her şeyin açıklanması gerekmiyor. Bu başka bir seviye. Başka şeyler oluyor” açıklamasını yaptı.

Önceki soruya benzer bir şekilde sorulan Roberto Soldado ve Fernandao’yu yedek oturtarak forvetsiz oynamasıyla ilgili soru üzerine Aykut Kocaman “Bu kendi iç dünyamızla ilgili. Bazı konularda sonuna kadar anlatmaya çalışıyorum ama sonuçta bu bir tercihti. Son 20 dakikada yarattığımız baskıyı son 30 dakika için kurgulamıştım. Tabii rakibin de yapmak istedikleri var. Bu soru doğru bir soru, itirazım yok ama yediğimiz gol bizi geriye itti. Konyaspor yüreklendi, bizi zorladılar. Ana problem burada başladı” şeklinde konuştu.

MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 1-1 Fenerbahçe Fenerbahçe'nin 5 maçlık galibiyet serisi Konya'da son buldu. Deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, yine de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Son dakikaları nefes kesen maçta iki takım da net fırsatları harcayınca mücadele beraberlikle sona erdi. İlgili Haberi Oku

Süper Lig'de devre arasına galibiyetle ve 35 puanla girmek temel niyetiyle maça çıktıklarını dile getiren Kocaman, “Sonuç dışında oyunun buraya gidebileceğini tahmin ediyordum. Rakip kaleci ve stoperlere sağlıklı baskıyı götüremeyince Konyaspor hemen hemen 3 senedir çok alışık oynadığı oyunu bize karşı oynadı. Alan belirlediler sağlıklı bir şekilde oynadılar. 20-25 dakikalık bölüm bizim yeterli baskıyı rakip üzerinde oluşturamamamızla geçti. İlk yarı aslında bir tık beklediğimizden düşük geçti. İhtiyaçlarda söz konusu olunca sanki 1-0 maçı gibi gözüküyordu. Konyaspor ikinci yarıya daha saldırgan başladı, 5-6 dakika böyle geçti sonra tam oyunu dengeledik istediğimiz kıvama getirirken basit hata gollerinden bir tanesi geldi ve bu rakibin direncini artırdı ve bizi bir adım geride bıraktı. Rakibi oyundan düşürme ve 3 puana gitme yolu 70. dakikadan sonra tamamen ablukaya da aldık ama istediğimiz elde edemedik” dedi.

Aykut Kocaman, ilerleyen haftalarda Fenerbahçe'nin ikinci yarılarda düzenli ve ısrarlı oyunla bütün maçlarını kazanacağını dile getirerek, ‘Takviye olacak mı?’ yönündeki soruyu, “Bir takım eksikler var ama takviye çok kolay değil, isteyeceğiz. Takviye için doğru oyuncuyu bulmak gerekiyor” diyerek cevapladı.