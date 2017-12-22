THY Euroleague | Maccabi FOX Tel Aviv 82-73 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş, THY Euroleague'de normal sezonun 14. hafta maçında deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv'e 82-73 mağlup oldu.

THY EuroLeague’de Maccabi Tel Aviv, sahasında konuk ettiği temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş’u 82-73 mağlup etti. Maccabi FOX Tel Aviv’de eski Fenerbahçeli Pierre Jackson 20 sayıyla yıldızlaşırken Norris Cole da maçı 19 sayıyla tamamladı. Fenerbahçe bu sezon Euroleague’de 5. kez mağlup oldu.

Luigi Datome ve Nikola Kalinic’in maç içinde sakatlık sorunları yaşadığı ve Kalinic’in oyuna devam edemediği Fenerbahçe Doğuş’ta Jan Vesely 18 sayı, 6 ribaunt ile oynarken Ali Muhammed 12, Nicolo Melli 11 sayıyla maçı noktaladı. Fenerbahçe maç içerisinde Kalinic’ten gelen sakatlık haberi ile sarsıldı.

Sırp oyuncu ayak bileğinden sakatlanarak tedavi gördü. Oyuna devam edemeyeceğini söyleyen ve sakatlıktan daha yeni dönen yıldız oyuncu, 2. yarıda sahaya çıkamayacağını belirterek sağlık görevlileri ile birlikte soyunma odasının yolunu tuttu. Fenerbahçe Doğuş’ta bir diğer sakatlık haberi de İtalyan yıldızı Datome’dan geldi. Gigi Datome’nin kaşı açıldı. İkinci çeyreğin ilk dakikalarında Macabi Fox’un Avustralyalı forveti Jonah Bolden’nin darbesiyle kaşı açılan İtalyan yıldızın açılan kaşına müdahale edildi. PFDK`dan Fenerbahçe ve Beşiktaş`a merdiven, Sivasspor`a da forma cezası! PFDK, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı, Sivasspor'a ise deplasman forması yerine yedek forma ile maça çıkması nedeniyle 15'er bin TL para cezası verdi. İlgili Haberi Oku