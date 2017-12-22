THY Euroleague | Anadolu Efes 58-61 Olympiacos

THY Euroleague'in 14. haftasında Anadolu Efes, konuğu Olympicos'a 61-58'lik skorla mağlup oldu ve üst üste 4 toplamda da 11. yenilgisini aldı.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 14. haftasında evinde karşılaştığı Yunan ekibi Olympiacos'a 61-58 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini aldı. İlk 3 dakikada rakibine sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, boyalı alandan Stimac'ın sayılarıyla 4-0 yaptı. Daha sonra hücumda toparlanan Olympiacos, Roberts ve Wiltjer'in basketleri ile 7-0'lık seri yakaladı ve 7-4 öne geçti.

Periyodun sonlarına doğru Spanoulis ve Roberts ile dışa atışlardan etkili olan Yunan temsilcisi periyodu 17-9 öne tamamladı. İkinci periyotta farkı azaltmaya çalışan lacivert-beyazlılar, Simon, Dunston ve Adams'ın sayılarıyla skoru 24-20'ye getirdi. Olympiacos da Papapetrou ve Papanikolaou'nun karşılık verince fark tekrar açıldı ve periyot bu skorla sona erdi (25-33).

Üçüncü periyotta 5 dakika 28 saniye kala McCollum ile art arda 5 sayı bulan Efes, farkı 1'e indirdi (36-37). Strelnieks, Thompson ve Bogris ile hücumda ağırlığı ortaya koyan Olympiacos, periyodu 45-39 üstün tamamladı.

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Son periyoda Simon'un basketleri başlayan lacivert-beyazlılar, McCollum'un da hücumda etkinliğini arttırmasıyla 48-47 öne geçti. Karşılıklı basketlerle geçilen son anlarda Spanoulis ve Mclean ile sayılar bulun Olympiacos, 61-58'lik skorla parkeden galip ayrıldı.

Bu maçla Anadolu Efes, üst üste 4 toplamda ise 11. mağlubiyetini alırken, Yunan temsilcisi ise 11. galibiyetini elde etti. Müsabakanın en skoreri Anadolu Efes'ten 17 sayı ile oynayan Simon olurken, Olympiacos'ta ise Spanoulis 12 ile sayı ile takımına katkıda bulundu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sasa Pukl, Fernando Rocha, Mehdi Difallah

Anadolu Efes: Ledo, Errick McCollum 16, Derrick Brown 11, Birkan Batuk, Motum, Adams 4, Stimac 6, Dragic, Dunston 4, Simon 17

Olympiacos: Mclean 9, Papapetrou 6, Spanoulis 12, Strelnieks 1, Papanikolaou 4, Mantzaris 2, Roberts 7, Bogris 4, Wiltjer 5, Thompson 11

1. Periyot: 9-17 (Olympiacos)

Devre: 25-33 (Olympiacos)

3. Periyot: 39-45 (Olympiacos)