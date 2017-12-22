TFF 1. Lig | Akın Çorap Giresunspor 2-0 Gaziantepspor

TFF 1. Lig'in 17 haftasında Akın Çorap Giresunspor, konuğu Gaziantepspor'u yoğun yağış altında oynanan zorlu mücadelede 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig’de 17. haftanın açılış maçında Akın Çorap Giresunspor, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor’u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 76 ve 90’ıncı dakikalarda Dale kaydetti. 11. dakikada Jones ceza sahası dışından sert bir şut denemesi yaptı, savunma topu kornere yolladı. Köşe atışından gelen topta Gaziantepspor savunması hata yaptı. Sinan’ın sert şutu rakipten yine Sinan’a geldi. Sinan topu aşırmak istedi ancak topu kale ile buluşturamadı.

17. dakikada Jones’in pasıyla sol içte topla buluşan Dialiba´nın şutu kaleci Aydın´da kaldı. 23. dakikada Aykut ile başlayan atakta Korkishko ceza sahasına ortaladı, savunmada Şenol hata yaptı ve top bir anda Sinan´ın önünde kaldı. Sinan sol ayağıyla penaltı noktasının daha da önünden topu üstten auta yolladı.

25. dakikada Çağlar’ın kullandığı serbest atışta Dodo’nun kafa vuruşu Aydın’ın ellerinde kaldı. 28. dakikada Sinan’ın sol taraftan ortaladığı topu arka direkte Korkishko kontrol etti, şutunda topu üstten auta yolladı. 39. dakikada Giresunspor’da Korkishko’nun pasıyla topla buluşan Dialiba’nın sert şutu defansa çarparak kornere çıktı. CANLI | Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor: 2-1 (İkinci yarı oynanıyor) Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta heyecanı Antalyaspor Aytemiz Alanyaspor maçı ile başlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku

40. dakikada savunmanın arkasına çok iyi sarkan Serhan’ın sert şutunu Anıl çıkardı. Dönen top yine Serhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ikinci vuruşunda da Anıl gole izin vermedi. 54. dakikada Caner’in ceza sahasına ortaladığı topu Dialiba indirdi, Recep gelişine çok sert vurdu ancak top yine çerçeveyi bulmadı. 60. dakikada rakibine sert giren Jones hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

76. dakikada sol kanattan Hüsamettin’in ortaladığı topa ceza sahası içerisinde çok iyi yükselen Dale kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. 90. dakikada Gaziantep defansından topu kapan Dale kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vurdu, takımını 2-0 öne geçirdi. Karşılaşma 2-0 Akın Çorap Giresunspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Onur Karabaş, Cemal Bingül, Arkın Akgöl

AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR: Anıl, Caner, Aykut, Çağlar, Hüsamettin, Dodo Andre, Recep, Dialiba (Dk. 69 Mehmet), Korkishko (Dk. 56 Dale), Jones, Sinan (Dk. 82 Fatih)

GAZİANTEPSPOR: Adnan, Hüseyin, Hasan, Şenol, İlker, Müslüm, Oktay (Dk. 78 Erdal Ahmet), Mustafa (Dk. 59 İbrahim), Yusuf (Dk. 87 Harun Enes), Gökhan, Serhan

SARI KARTLAR: Recep, Caner (Akın Çorap Giresunspor) Müslüm (Gaziantepssor)

KIRMIZI KART: Dk. 60 Jones (Akın Çorap Giresunspor)

GOLLER: Dk. 76 ve 90 Dale (Akın Çorap Giresunspor)