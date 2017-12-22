Terim o gün gizlice stattan ayrılmış! İşte ilk sözleri…

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in çarşamba günü Türk Telekom Stadı’nda Terim’le bir görüşme yaptığı ve Terim’in kimseye gözükmeden stattan ayrıldığı öğrenildi.

Evkur Yeni Malatya yenilgisinin ardından teknik direktör Igor Tudor'la yollarını ayıran ve üstüne bir de beklenmedik şekilde seçim kararı alan Galatasaray'da belirsizlikler had safhadaydı.

Ancak dün gece yaşanan gelişme gündemi salladı. Tudor gittiğinden beri taraftarın takımın başına geçmesi için adeta seferber olduğu Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı kulübe tekrar döndüğünü açıkladı.

Saat tam 23.00'te resmi Twitter hesabından “Nerede kalmıştık…” yazıp Galatasaray'ı etiketleyen Terim'in bu mesajı büyük heyecan yarattı.

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İlk olarak hesabının başkaları tarafından ele geçirildiği dedikoduları dolaşsa da dakikalar sonra Galatasaray Kulübü'nün tecrübeli hocayla görüşmelerin başladığını Kamuyu Aydınlatma Paltformu'na bildirmesinin ardından soru işaretleri de son buldu.

‘BEN PARA KONUŞMAM’

Galatasarayla 2.5 yıllık anlaşma sağlayan Fatih Terim'in başkan Dursun Özbek ve kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin detayları da ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının ücret konusunda herhangi bir talepte bulunmadığı ve “Ben Galatasaray'la para konuşmam dediği öğrenildi.

Özbek'in İmparator'a “İstersen devre arasında başla” teklifini yaptığı Terim'in ise “Göztepe maçında takımın başında olacağım. Galatasaray'ın artık tek puan bile kaybetmesine asla tahammülüm yok” ifadesini kullandığı belirtildi.

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ÖZBEK HERKESTEN GİZLEDİ

Tudor’la yolları ayırıp seçime gitme kararı alan başkan Dursun Özbek, Fatih Terim hamlesiyle herkesi ters köşe yaptı. Terim sorularına her fırsatta kaçamak yanıtlar veren Özbek, çarşamba günü yaptığı basın toplantısında renk vermemiş ve “1.5-2 aydır Terim etrafından bir tartışma görüyorum. Bunun sevgili Fatih'e de zarar verdiğini düşünüyorum” demişti.

Özbek önceki gün ise yeni teknik direktörün kim olacağına dair sorulara “Devre bitmeden bu sorunu çözeceğiz” yanıtını vermiş, Terim için ise “Bugünün gündemi değil” yanıtını vermişti. Ancak operasyonu kendi yöneticilerine bile haber vermeden sessiz ve derinden yürüten Özbek, Terim'i takımın başına getirerek adeta sağ gösterip sol vurdu.

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BASIN TOPLANTISINDA ORADAYMIŞ!

Fatih Terim'le ilgili sürpriz bir detay da ortaya çıktı. Başkan Dursun Özbek'in çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında İmparator'un da Türk Telekom Stadı'nda olduğu öğrenildi. Özbek'in Terim'le bir görüşme yaptığı ve sonrasında basının sorularını yanıtladığı belirtildi. Terim'in de kimseye gözükmeden stattan ayrıldığı ifade edildi.