Terim geldi Albayrak kendinden geçti!
Galatasaray, teknik direktörlüğe Fatih Terim’i getirmek için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Terim’in cuma günü öğlen saatlerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Fatih Terim’in Galatasaray’a dönüşüne en çok sevinen isimlerin başında Abdurrahim Albayrak geldi. Herkes, her fırsatta Terim’e olan sevgisini gösteren Galatasaray eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın, Terim’in dönüşüne vereceği tepkiyi merak ediyordu.
OH BE OH BE .ŞİMDİ GUZEL OLACAK . AYLAVYU
— Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) 21 Aralık 2017
KAP bildiriminin ardından Abdurrahim Albayrak’ın tepkisi de gecikmedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Albayrak, ” Oh be oh be. Şimdi güzel olacak. AY LAV YU” ifadelerini kullandı.
Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu paylaşım sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Albayrak’ın da yeni yönetimde olması için kendisine destek mesajları yazdı.