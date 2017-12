Terim geldi Albayrak kendinden geçti!

Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak, Fatih Terim'in yeniden takımın başına gelmesinin ardından sosyal medyadan destek mesajı paylaştı.

Galatasaray, teknik direktörlüğe Fatih Terim’i getirmek için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Terim’in cuma günü öğlen saatlerinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fatih Terim’in Galatasaray’a dönüşüne en çok sevinen isimlerin başında Abdurrahim Albayrak geldi. Herkes, her fırsatta Terim’e olan sevgisini gösteren Galatasaray eski başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak’ın, Terim’in dönüşüne vereceği tepkiyi merak ediyordu.

OH BE OH BE .ŞİMDİ GUZEL OLACAK . AYLAVYU — Abdurrahim Albayrak (@_AAlbayrak) 21 Aralık 2017

KAP bildiriminin ardından Abdurrahim Albayrak’ın tepkisi de gecikmedi. Twitter hesabından paylaşım yapan Albayrak, ” Oh be oh be. Şimdi güzel olacak. AY LAV YU” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu paylaşım sonrası sarı kırmızılı taraftarlar Albayrak’ın da yeni yönetimde olması için kendisine destek mesajları yazdı.

Rıdvan Dilmen: `Galatasaray'ın teknik direktörü rahat değildir...` NTV Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim ile Galatasaray'ın anlaşmasını canlı yayında değerlendirdi. İlgili Haberi Oku