Güncel puan durumu: 17. hafta fiktürü ve Süper Lig puan tablosu…

Süper Lig puan durumu çekişmeli geçen ilk yarı ile birlikte taraftarlar tarafından Google üzerinde araştırılıyor. İlk yedi takımın puanları birbirine çok yakın durumda. Geçen hafta yakaladığı seri ile 2.'ciliğe yerleşen Fenerbahçe, ezeli rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ı geçmeyi başardı. İşte 17. hafta öncesi Süper Lig puan durumu ve fikstür...

Süper Lig’de liderlik için yarış kızıştı. Süper Lig puan durumu tablosu nasıl oldu? Zirvedeki ilk altı takım takımın puanları 30 ve 33 puan arasında. 7. sıradaki Trabzonspor ise 28 puanda. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın puanları ise eşit. Haberimizden 17. hafta fikstürünü ve Süper Lig güncel puan duırumunu öğrenebilirsiniz.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

22 Aralık CumaAntalyaspor – Alanyaspor

23 Aralık CumartesiBursaspor – GençlerbirliğiSivasspor – BeşiktaşKonyaspor – Fenerbahçe

24 Aralık PazarKayserispor – MalatyasporKarabükspor – TrabzonsporKasımpaşa – BaşakşehirGalatasaray – Göztepe

25 Aralık PazartesiOsmanlıspor – Akhisarspor

FENERBAHÇE LİDERLİK PEŞİNDE

Süper Lig’de ilk yarının son haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe liderlik hesapları yapıyor. Sarı lacivertliler, uzun süredir yakaladığı üst üste 5 galibiyet ve 9 maçlık yenilmezlik serisini Konya deplasmanında da sürdürüp, lider Medipol Başakşehir’in olası puan kaybı sonrası devreyi lider kapatmak istiyor.

Sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra son haftalardaki takımın gösterdiği performans, gelen galibiyet serisi Fenerbahçe’yi puan sıralamasında orta sıralardan ikinciliğe kadar getirdi. Teknik direktör Aykut Kocaman Osmanlıspor karşılaşmasında kaybedilen 2 puandan sonra istifa noktasına kadar gelmiş, daha sonra aldığı kararla Fenerbahçe’nin başındaki görevine devam etmişti. Ankara deplasmanındaki kayıptan sonra çıkışa geçen sarı lacivertliler 9 maçtır yenilmiyor ve üst üste de aldığı 5 galibiyetle ligde ilk 2’ye kadar yükseldi.