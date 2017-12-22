Galatasaray, Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı! Alacağı maaş açıklandı

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan bildirimde Terim'e verilecek para da açıklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın son dakika bilgisine göre; Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP’a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1.000.000 EUR ve 2018-2019 futbol sezonu için 2.000.000 EUR ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EUR başarı primi ödenecektir.”

SON DAKİKA | Fatih Terim, 1549 gün sonra Florya Metin Oktay Tesisleri`nde Galatasaray ile yeniden anlaşma sağlayan Fatih Terim saat 15.00'te düzenlenecek basın toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Eşofmanlarını giyen tecrübeli teknik adam 1549 gün sonra yeniden Galatasaray idmanına çıktı. İlgili Haberi Oku

Önce Fatih Terim`den ardından Galatasaray`dan Twitter hamlesi Teknik direktör Fatih Terim'in, Galatasaray ile anlaştığını açıklamasının ardından sosyal medya ayağa kalkarken Terim ve sarı kırmızılı kulübün Twitter hesaplarını da birbirlerini takip etti. İlgili Haberi Oku Galatasaray hisseleri Terim`le yüzde 7 yükseldi Galatasaray`ın Borsa İstanbul`da işlem gören hisseleri, teknik direktör olarak Fatih Terim ile görüşmelerin başlandığı haberinin ardından güne yüzde 7,5 yükselişle başladı. İlgili Haberi Oku