SON DAKİKA | Fatih Terim, 1549 gün sonra Florya Metin Oktay Tesisleri’nde

Galatasaray ile yeniden anlaşma sağlayan Fatih Terim saat 15.00'te düzenlenecek basın toplantısı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi. Eşofmanlarını giyen tecrübeli teknik adam 1549 gün sonra yeniden Galatasaray idmanına çıktı.

Galatasaray’ın efsane ismi Fatih Terim 4. kez sarı-kırmızılı takımın başına geçti… Resmi imzanın ise bugün 16:00’da atılması bekleniyor.

İlk antrenmanına bugün çıkan Fatih Terim 1549 gün sonra Florya’ya geldi. Tecrübeli teknik adamı tesislerde Başkan Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek karşıladı.

Fotoğraflar: Hüseyin Çağlar

Terim’in Pazar günü oynanacak Göztepe maçında da sahada olması bekleniyor. KAP’a ‘anlaşmaya varıldı’ bildirisi yapılmadan önce takımı çalıştıramayacak olan Terim 11.00’deki çalışmaya eşofmanlarını giyerek katıldı. Terim’in sahaya indiği sırada yardımcıları yanında yoktu. Florya çalışanları ile tek tek tokalaşan İmparator’un yanında kulüp doktoru Yener İnce yer aldı. Öte yandan deneyimli teknik adamın Milli Takım’da yardımcılığını yapan Levent Şahin de Florya’da görüntülendi.

LEVENT ŞAHİN KİMDİR?

Aslen Adanalı olan genç teknik direktör, futbolculuk kariyerine amatör takımlarda başladıktan sonra,dönemin ikinci lig ekibi İskenderunspor’da profesyonelliğe adım attı.Yaşadığı ağır sakatlıklardan sonra futbolculuk kariyeri son bulan Levent Şahin,daha sonra antrenörlük alanına yöneldi. Gazi Üniversitesi’nde futbol antrenörlüğü alanından mezun olan Şahin,yine aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamladı ve İngilizce biliyor.

TFF tarafından 2012 yılında ilk defa UEFA standartlarında düzenlenen eğitimle PRO Lisans sahibi oldu.Aynı zamanda TUDOR ünvanına da sahip.

DUYURU | Fatih Terim’in imza töreni saat 15:00’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Odası’nda gerçekleşecektir. — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 22 Aralık 2017

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