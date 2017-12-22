Sedat Doğan’dan bomba iddia! ‘Bu seçim hukuksuzdur!’

20 yılı aşkın süre yönetim kurulu üyeliği, hukuk müşavirliği, Avrupa sorumluluğu gibi görevlerde bulunan, Ünal Aysal döneminin öne çıkan isimlerinden Sedat Doğan, sarı-kırmızılı kulüpte yaşananları SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ

Doğan “Tüzüğün 60. maddesi görev sürelerinin 3 yıl olduğunu belirtiyor. Ancak ‘İstifa eden olur da yedeklerden gelen olursa yedek, gidenin süresini tamamlar' diyor. Yani kanun yapma tekniği açısından bakıldığında hiç kimse hukuken ‘Kalan süre için seçim yapılır' diyebilme hakkına sahip değildir” diyerek şöyle devam etti:

GAZETE İLANI 21 ARALIKTA ÇIKTI

“Seçim kararı tüzüğe ve hukuka uygun değil maalesef. Hatta öyle bir hata yapıldı ki, seçim yapılamaz! Daha da önemlisi, alınan seçim kararıyla başkan da düşmüş oldu. Tüzüğün 33. maddesi çağrı usulünü belirliyor. Buna göre toplantının günü, yeri ve saati, 3 mecrada ilan edilmeli. Yani; bir ulusal gazete, kulüp sosyal tesisleri ve merkezinde, ayrıca kulüp internet sitesinde. Üç mecrada ilanın verilmiş olması ile süreç işlemeye başlar. Gazete ilanı ayın 21'inde çıktı. Yani formalite 21 Aralık'ta tamamlandı.”

KULÜBÜ CENGİZ ÖZYALÇIN YÖNETMELİ

“Tüzük, ‘Olağan seçim toplantıları 3 yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında yapılır. 6 aylık süre mayıs ayının ikinci yarısındaki ilk cumartesiden itibaren geriye doğru hesaplanır' diyor. 2018'in ikinci yarısındaki ilk cumartesi 19 Mayıs olduğuna göre seçim ilanınızın 19 Aralık'ta tam yapılmış olması lazım. Şu an başkan ve yönetim istifa etmeden yerlerinde duruyorken seçim kararı alamazlar. Başkan zımni olarak istifa etmiş olduğundan ve normal seçime 6 aydan az kaldığına göre, kulübü 6 ay Sayın Cengiz Özyalçın yönetmek durumunda.”

AYSAL DEĞİL , DÜRÜST

“Ünal Aysal biliyorsunuz erken seçim kararı aldı. Karardan 30 gün kadar sonraya seçim günü konuldu. Bu süreçte kulübü Ali abi (Dürüst) başkan sıfatı ile yönetti. Ünal Başkan yönetim toplantılarına katılamadı ve hiçbir belgeye imza atamadı. Tüzük gereği tüm yetki Ali Dürüst'te idi.”

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