Önce Fatih Terim’den ardından Galatasaray’dan Twitter hamlesi
Teknik direktör Fatih Terim'in, Galatasaray ile anlaştığını açıklamasının ardından sosyal medya ayağa kalkarken Terim ve sarı kırmızılı kulübün Twitter hesaplarını da birbirlerini takip etti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray ile anlaşma sağlayan teknik direktör Fatih Terim, Twitter’da sarı kırmızılı kulübün resmi hesabını takibe aldı.
Twitter’a Şubat 2015’te katılan tecrübeli teknik adam, dün Galatasaray’ın resmi hesabına yazdığı “Nerede kalmıştık” yazısı Türkiye’de en çok paylaşım alan tweet olarak tarihe geçti.
Daha önce hiçbir hesabı takip etmeyen Fatih Terim’in bu hamlesi sonrasında Galatasaray’ın resmi hesabı da tecrübeli teknik adamı takip etmeye başladı.
Son güncelleme: 12:26 | 22.12.2017