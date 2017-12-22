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Nihat Kahveci’den Şenol Güneş göndermesi

Galatasaray'ın dün gece yarısı tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile anlaştığını duyurmasının arından eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci'nin attığı tweet dikkat çekti.
14:2422 Aralık 2017
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Nihat Kahveci’den Şenol Güneş göndermesi

Türk futbolunun en kariyerli teknik adamı olan ve Galatasaray takımıyla birçok ulusal ve uluslararası önemli başarıya imza atan Fatih Terim, aradan geçen 4 yılı aşkın süreden sonra bir kez daha sarı-kırmızılı ekibin başına geçti.

Galatasaray’ın bu anlaşmayı duyurmasının ardından eski Beşiktaşlı futbolcu Nihat Kahveci’nin attığı tweet dikkatlerden kaçmadı..

22 Aralık 2017 Son dakika... Galatasaray, Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray'ın anlaşma sağladığı tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
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