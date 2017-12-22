Mustafa Cengiz: ‘Zlatan Ibrahimovic’i getireceğim’

Galatasaray Kulübünün 20 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulu öncesi başkanlığa aday olduğunu açıklayan Mustafa Cengiz, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü genel kurul öncesinde hazırlıklarını sürdüren Mustafa Cengiz, başkan seçilmesi durumunda ilk görüşeceği ismin Fatih Terim olacağını söyledi.

Ibrahimovic ismini öne atarak camiada heyecan yaratan Cengiz, Galatasaray’da her zaman dünya yıldızlarının oynaması gerektiğini söyledi.

İşte Cengiz’in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

-Mustafa Cengiz ve ekibi olarak biz hazırız. Bizim için seçime hazırlanmak için 1 hafta da yeter. Ancak bu aceleci tavrın yanlış olduğu görüşündeyim. Kısa zaman nedeniyle adil bir yarışma olmayacak.

-Lig devam ediyor. Devre arası seçim ayın 20’sinde. Transfer dönemi 27’sinde bitecek. Takımın başında teknik direktör yok. Hizmetin sürekliliği açısından da yönetim neyi hesapladı onu da bilmiyorum.

-Taraftarın yüzde 95’i Fatih Terim’i istiyor. Fatih Terim bir Galatasaraylıdır. Her kim başkan olursa olsun ilk olarak Fatih Terim’le görüşmeli.

-Terim dünya çapında bir marka. Tutup ben onu getireceğim demek yanlış. Pazardan meyve almıyorsun! Fatih Terim’in koşulları vardır. Çalışma ortamı, çalışacağı ekip var. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse oturup Fatih Terim’le onu görüşeceksiniz.

-Galatasaray camiası ikiye bölünmüş. Bir taraf Fatih Terim’i getirelim diyor, diğeri “Terim gelirse kendini yakarım” diyor. Bu zihniyeti G.Saray’da yıkmamız gerek.

-Ben Boş laflar etmem. Galatasaray’ın 3-4 yerine yedek ve asıl takviye yapması şart. Galatasaray’da her zaman dünya yıldızları oynamalı. Hala Ibrahimovic’te ısrar ediyorum. Ibrahimovic Galatasaray’da oynar. Yine Ibrahimovic diyorum. Yine Fatih Hocam’la, Drogba diyorum. Büyümeye yönelik harcamaları asla durdurmayacağız. Dünya yıldızlarını Galatasaray’a getireceğim.

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