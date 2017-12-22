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Merve Terim’den ‘hack’ açıklaması!

Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medya hesabından "Nerede Kalmıştık.." açıklaması yaptı. Kızı Merve Terim Çetin'den "hesap hacklendi" iddialarına esprili bir yanıt geldi.
07:4422 Aralık 2017
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Merve Terim’den ‘hack’ açıklaması!

Galatasaray’da Fatih Terim sosyal medya hesabından “Nerede Kalmıştık..” açıklaması yaptı.

Acaba sosyla medya hesabı hacklendi mi sorularını akıllara getirdi. Kızı Merve Terim Çetin konuya attığı tweet ile açıklık getirdi.

Merve Terim yaptığı paylaşımda “Twitter hacklenmedi. Kesin bilgi yayalım” diyerek Fatih Terim’i etiketledi. Bu gönderi kısa sürede büyük beğeni topladı.

22 Aralık 2017 Fatih Terim`in mesajı twitter tarihine geçti Fatih Terim'in, Galatasaray ile yeniden anlaştığı mesajı twitter tarihine geçti. İlgili Haberi Oku

Etiketler
fatih terim galatasaray merve terim sosyal medya twitter
Son güncelleme: 08:00 | 22.12.2017
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