Merve Terim’den ‘hack’ açıklaması!
Galatasaray'da Fatih Terim sosyal medya hesabından "Nerede Kalmıştık.." açıklaması yaptı. Kızı Merve Terim Çetin'den "hesap hacklendi" iddialarına esprili bir yanıt geldi.
Galatasaray’da Fatih Terim sosyal medya hesabından “Nerede Kalmıştık..” açıklaması yaptı.
Acaba sosyla medya hesabı hacklendi mi sorularını akıllara getirdi. Kızı Merve Terim Çetin konuya attığı tweet ile açıklık getirdi.
Merve Terim yaptığı paylaşımda “Twitter hacklenmedi. Kesin bilgi yayalım” diyerek Fatih Terim’i etiketledi. Bu gönderi kısa sürede büyük beğeni topladı.
Twitter hacklenmedi Kesin bilgi yayalim @fatihterim
— Merve Terim Çetin (@mrmrscetin) 21 Aralık 2017
Nerede kalmıştık…@GalatasaraySK
— Fatih Terim (@fatihterim) 21 Aralık 2017
Son güncelleme: 08:00 | 22.12.2017