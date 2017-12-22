Mehmet Demirkol: Fatih Terim çok heyecanlı, hesabı hack’lendi sandım

Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüşünü değerlendirdi

Fatih Terim’in dördüncü kez Galatasaray’ın teknik direktörlüğü görevine gelmesinin ardından Mehmet Demirkol canlı yayında bu flaş gelişmeyi değerlendirdi. Terim’in yeni görevi ile ilgili duyduğu heyecanın altını çizen Demirkol, tecrübeli hocayı Süper Lig’de çok güçlü rakiplerin bulunduğunu ifade etti.

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Demirkol şöyle konuştu:

“Güçlü bir figüre ihtiyacı var Galatasaray’ın da taraftarın da. Bu güçlü figür de yönetimde yok. Herkesin aklına gelen ilk isim de Fatih Terim normal olarak. Yönetim buna mecburdu açık söylemek gerekirse. Sezon ortasında yabancı bir teknik direktör getirip bunları yapmaya çalışmak mantıklı değildi. Tek bir seçenek vardı, yönetim de buna ikna oldu. En dikkat çekici olan Fatih Hoca’nın heyecanı. Yönetim’den önce Fatih Hoca açıkladı. Hoca bu tip durumlarda sessiz olur daha arkadan gelir ama herhalde bu sefer çok heyecanlı, o da kulüpten önce o açıkladı. Ben gördüğümde açıkçası ‘Acaba dedim başka bir şey mi oldu, hesap mı hacklendi’, ama sonrasında kulüpten de açıklama geldi.

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Fatih Hoca son görev yaptığında, iki kez üst üste şampiyon olduğunda özellikle ilk senesinde 12-13 kişiyle oynayıp şampiyon olmuştu. Dar ve yeni bir kadro vardı. Bugün de benzer bir kadro var. Ama bu sefer rakipler çok kuvvetli. Hem Beşiktaş oturmuş bir takım. Geniş bir kadrosu var. Fenerbahçe toparlandı. Trabzon toparlanıyor yavaş yavaş. Başakşehir gibi bir fenomen var. Artık bu rakiplerin arasında bu kadro yetmeyebilir. Devre arasında transfer hamlesi olacağını düşünüyorum.”

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