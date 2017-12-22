Mario Gomez yeniden Stuttgart’ta!
Wolfsburg’ta forma giyen Beşiktaş’ın eski yıldızı Mario Gomez daha önce de formasını giydiği Stuttgart’a 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Stuttgart Kulübü 32 yaşındaki oyuncuyla 2020’ye kadar sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Gomez’in devre arasında Stuttgart’ın kampına katılması bekleniyor…
2001’de Stuttgart altyapısına transfer olduktan sonra 2005’te A Takıma çıkan Mario Gomez, 2009’da ise 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih’in yolunu tutmuştu.
2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman oyuncu bu sezon 12 Bundesliga maçında forma giyerken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
Mario #Gomez: „Ich bin sehr glücklich wieder zu Hause zu sein, dort wo alles für mich begonnen hat.”—Zur Meldung auf vfb.de: https://t.co/oZuKoni0YV #VfB pic.twitter.com/MAcK0tTUTg
— VfB Stuttgart (@VfB) 22 Aralık 2017