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Mario Gomez yeniden Stuttgart’ta!

Eski Beşiktaşlı Mario Gomez 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a transfer oldu.
12:0822 Aralık 2017
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Mario Gomez yeniden Stuttgart’ta!

Wolfsburg’ta forma giyen Beşiktaş’ın eski yıldızı Mario Gomez daha önce de formasını giydiği Stuttgart’a 3 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Stuttgart Kulübü 32 yaşındaki oyuncuyla 2020’ye kadar sözleşme imzalayacaklarını açıkladı. Gomez’in devre arasında Stuttgart’ın kampına katılması bekleniyor…

2001’de Stuttgart altyapısına transfer olduktan sonra 2005’te A Takıma çıkan Mario Gomez, 2009’da ise 30 milyon Euro bedelle Bayern Münih’in yolunu tutmuştu.

2015-16 sezonunda Beşiktaş forması giyen Alman oyuncu bu sezon 12 Bundesliga maçında forma giyerken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

Etiketler
almanya mario gomez Stuttgart
Son güncelleme: 12:14 | 22.12.2017
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