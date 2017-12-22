Luigi Gigi Datome kimdir? Fenerbahçe’li basketbolcunun boyu kaç?

Fenerbahçe forması altında gösterdiği mücadele ile dikkatleri üzerine çeken ve Fenerbahçe'nin Final Four kupasını kaldırmasında büyük pay sahibi olan basketbolcu Luigi Gigi Datome kimdir? Daha önce hangi takımlarda oynadı? Nereli ve boyu kaç? İşte ünlü basketbolcuya dair merak edilenler...

Luigi Gigi Datome kimdir? Kariyeri boyunca birçok takımda forma giyen Datome, Fenerbahçe’de Final Four kupasını kaldırmıştı. Peki, Luigi Datome kimdir ve kaç yaşındadır? İşte basketbolcu hakkında merak edilenler…

LUIGI GIGI DATOME KİMDİR?

Luigi ‘Gigi’Datome, 27 Kasım 1987 tarihinde İtalya’nın Montebelluna kentinde dünyaya gelmiştir. 2.03 boya sahip olan Datome, profesyonel kariyerine 2003 senesinde Montepaschi Siena'da başladı. Alt yaş gruplarında çok önemli bir yetenek olarak anılan ve özellikle altyapı milli takım turnuvalarında adından sıkça söz ettiren Datome, Siena'da dört sezon geçirdikten sonra 2007 yılının Şubat ayında bir başka İtalyan takımı Scafati Basket'e geçti ve 2007-2008 sezonunu da burada bitirdi.

2008 yazı, Datome'nin kariyerindeki en büyük çıkışı yapmasını sağlayacak dönem oldu. İtalya'nın en güçlü ekiplerinden olan Virtus Roma'nın yolunu tutan Datome, 2008-2009 sezonunda gösterdiği performansla İtalya’nın 22 yaş altında en değerli oyuncusu seçildi.

Virtus Roma (2008-2013)

Daha sonra 2008 yılının yazında serbest bırakıldığı açıklandı ve Virtus Roma takımı ile anlaştı. Datome, 2008-09 sezonunda lig’de tutturduğu maç başına 8.9 sayı, 3.1 sayı ortalamalarıyla İtalya Ligi Sezonun 22 Yaş Altı En İyi Oyuncusu seçildi. Sezon sonunda 2009 NBA Seçmeleri’ne katıldı, fakat draft edilmedi.

2012-13 sezonunda ise maç başına 16.4 sayı, 5.7 ribaunt, 1.4 asist ortalamalarıyla oynayarak İtalya’n Ligi’nin normal sezonda MVP’si ödülüne layık görüldü ve 2007-08’de bu başarıyı yakalayan Danilo Gallinari’den bu yana ilk İtalyan basketbolcu oldu. Datome, aynı sezonda takımıyla birlikte play-off’larda finale yükselseler de Montepaschi Siena’ya şampiyonluğu 4-1 yenilerek kaybettiler.

NBA (2013-2015)

13 Temmuz, 2013 tarihinde Datome, NBA takımlarından Detroit Pistons ile $3.5 milyon dolar karşılığında iki yıllık sözleşme imzaladı.Burada forma numarası olarak 13’ü kullanacağını açıkladı. 30 Ekim günü oynanan Washington Wizards maçında kariyerinin ilk NBA maçına çıktı ve sahada 19 saniye kaldı. Datome, 23 Aralık’ta 115-92 kazandıkları Cleveland Cavaliers maçında 13 sayı attı ve sezondaki en yüksek rakamına ulaştı. Çaylak sezonunu maç başına 7.0 dakika, 2.4 sayı ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla tamamladı

Datome, 14 Ocak, 2015 tarihinde Pistons tarafından NBA Gelişim Ligi takımlarından Grand Rapids Drive’ye kiralandı. Fakat 20 Ocak günü yeniden Pistons’a çağrıldı.

Datome, 19 Şubat, 2015 tarihinde Tayshaun Prince karşılığında Jonas Jerebko ile birlikte Boston Celtics’e takas edildi. 15 Nisan’da oynanan Celtics’in normal sezondaki son maçı olan Milwaukee Bucks karşılaşmasında NBA kariyerinde ilk kez bir maça ilk beş başladı; karşılaşmayı takımı 105-100 kazanırken o 22 sayıyla oynayarak kariyer rekorunu kırdı. Datome, Celtics formasıyla 2014-15 normal sezonunda forma giydiği 18 karşılaşmada maç başına 5.2 sayı, 1.4 ribaund ortalamaları tutturdu.

Fenerbahçe (2015-günümüz)

Datome, 14 Temmuz, 2015 tarihinde Türk takımı Fenerbahçe ile yıllığı 1.7 milyon euro’dan 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak Avrupa’ya dönüş yaptı.Fenerbahçe formasıyla ilk resmi maçına TBL’de 13 Ekim’de oynanan TED Ankara Kolejliler karşılaşmasında çıktı ve 14 sayı, 3 ribaund, 6 asist ile oynadı. Datome, 13 Kasım günü EuroLeague’de oynanan BK Himki maçında 19 sayı atarak bu turnuvadaki kariyer rekorunu kırdı. 21 Şubat günü takımıyla Türkiye Kupası final maçında Darüşşafaka Doğuş’u 67-65 mağlup ederek şampiyon oldular.