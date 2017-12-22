KupaVoley | VakıfBank 3-0 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

Vakıfbank, KupaVoley çeyrek finalinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

VakıfBank, Türkiye Kupası Kupa Voley çeyrek finalinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaştı. Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir performans gösteren VakıfBank, karşılaşmadan 25-21, 25-16 ve 25-23’lik setlerle 3-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Müzesindeki 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonluğu ve 3 CEV Şampiyonlar Ligi ile Türkiye’nin uluslararası arenadaki en başarılı takımı unvanına sahip olan VakıfBank, Türkiye Kupası Kupa Voley’de de bir zafer yolculuğuna daha başladı. Ankara’daki TVF Başkent Voleybol Salonu’nda Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşılaşan sarı-siyahlılar, maçtan 25-21, 25-16 ve 25-23’lik setlerle 3-0 galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Üç sette de rakibine üstünlüğünü hissettiren VakıfBank’ın yarı final mücadelesi yarın oynanacak. Şampiyonun belli olacağı final maçı ise 24 Aralık Pazar günü yine aynı salonda. Halkbank - PAOK: 3-1 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden Halkbank, B Grubu'ndaki ikinci maçında sahasında Yunanistan ekibi PAOK Thessaloniki'yi 25-21, 24-26, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-1 mağlup etti. İlgili Haberi Oku