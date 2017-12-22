KupaVoley | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Nilüfer Belediyespor

KupaVoley çeyrek final karşılaşmasında Eczacıbaşı Vitra, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

KupaVoley çeyrek final etabında rakibi Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA yarı finale yükseldi. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada, kaptan Jordan Larson 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, genç yıldız Tijana Boskovic 4'ü bloktan olmak üzere 14 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.

Turuncu beyazlılar, 23 Aralık Cumartesi günü yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele saat 14:00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. KupaVoley | VakıfBank 3-0 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas Vakıfbank, KupaVoley çeyrek finalinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Bilal Çağlar, Salim Bektaş.

Eczacıbaşı VitrA: Beyza, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Simge (L), Hande, Ezgi, Adams.

Nilüfer Belediyespor: Birgül, Ana, Ceyda, Buijs, Özgenur, Duygu, Funda (L), Merve, Elif, Sinem, Hazal.

Setler: 3-0 (25-21,25-22,25-10)

Süre: 71 dakika (25,27,19)