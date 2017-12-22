KupaVoley | Eczacıbaşı VitrA 3-0 Nilüfer Belediyespor
KupaVoley çeyrek final etabında rakibi Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA yarı finale yükseldi. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada, kaptan Jordan Larson 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, genç yıldız Tijana Boskovic 4'ü bloktan olmak üzere 14 sayıyla takımının galibiyetinde rol oynadı.
Turuncu beyazlılar, 23 Aralık Cumartesi günü yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadele saat 14:00'de başlayacak ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Salon: Başkent Voleybol Salonu
Hakemler: Bilal Çağlar, Salim Bektaş.
Eczacıbaşı VitrA: Beyza, Ognjenovic, Larson, Büşra, Boskovic, Meliha, Simge (L), Hande, Ezgi, Adams.
Nilüfer Belediyespor: Birgül, Ana, Ceyda, Buijs, Özgenur, Duygu, Funda (L), Merve, Elif, Sinem, Hazal.
Setler: 3-0 (25-21,25-22,25-10)
Süre: 71 dakika (25,27,19)