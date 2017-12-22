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İskender Baydar: ‘Eğer biraz onurları varsa istifa ederler’

Galatasaray eski medya direktörü İskender Baydar, Galatasaray'ın Fatih Terim’le anlaşmanın ardından çok konuşulacak tweet'ler attı.
07:3022 Aralık 2017
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İskender Baydar: ‘Eğer biraz onurları varsa istifa ederler’

Galatasaray eski medya direktörü İskender Baydar, Galatasaray’ın Fatih Terim'le anlaşmanın ardından çok konuşulacak tweet’ler attı.

22 Aralık 2017 Fatih Terim imza sonrası ilk neşteri vuruyor! Yollar ayrılıyor... Galatasaray'da Fatih Terim dönemi yeniden başlıyor. Tecrübeli teknik adam Florya'dan bazi isimler ile yollar ayrılacak. İlgili Haberi Oku

Baydar’ın attığı tweetler şu şekilde:

Eğer biraz onurları varsa yöneticiler Can Topsakal ile İsmail Sarıkaya ve Kulüp Genel Koordinatörü Celal Canoğuz ile Sportif Direktör Cenk Ergün’ün Terim ile anlaşıldıktan sonra istifa etmesi lazım.. Çok zor değil, ben ettim:)

22 Aralık 2017 Mehmet Demirkol: Fatih Terim çok heyecanlı, hesabı hack`lendi sandım Mehmet Demirkol, Fatih Terim'in Galatasaray'a geri dönüşünü değerlendirdi İlgili Haberi Oku

Yalnız biz Östersunds maçından sonra “Fatih Terim gelmeli” derken kulüp içinde karşı çıkan, engelleyen yönetici veya profesyonel kim varsa yalakalık olsun diye bugün farklı bir şey yazmayı düşünüyorsa yazmasın; rezil ederim:)

22 Aralık 2017 Fatih Terim`in mesajı twitter tarihine geçti Fatih Terim'in, Galatasaray ile yeniden anlaştığı mesajı twitter tarihine geçti. İlgili Haberi Oku

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Etiketler
Cenk Ergün fatih terim galatasaray iskender baydar istifa
Son güncelleme: 10:20 | 22.12.2017
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