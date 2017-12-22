İskender Baydar: ‘Eğer biraz onurları varsa istifa ederler’

Galatasaray eski medya direktörü İskender Baydar, Galatasaray'ın Fatih Terim’le anlaşmanın ardından çok konuşulacak tweet'ler attı.

Galatasaray eski medya direktörü İskender Baydar, Galatasaray’ın Fatih Terim'le anlaşmanın ardından çok konuşulacak tweet’ler attı.

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Baydar’ın attığı tweetler şu şekilde:

Eğer biraz onurları varsa yöneticiler Can Topsakal ile İsmail Sarıkaya ve Kulüp Genel Koordinatörü Celal Canoğuz ile Sportif Direktör Cenk Ergün’ün Terim ile anlaşıldıktan sonra istifa etmesi lazım.. Çok zor değil, ben ettim:)

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Yalnız biz Östersunds maçından sonra “Fatih Terim gelmeli” derken kulüp içinde karşı çıkan, engelleyen yönetici veya profesyonel kim varsa yalakalık olsun diye bugün farklı bir şey yazmayı düşünüyorsa yazmasın; rezil ederim:)

Eğer biraz onurları varsa yöneticiler Can Topsakal ile İsmail Sarıkaya ve Kulüp Genel Koordinatörü Celal Canoğuz ile Sportif Direktör Cenk Ergün’ün Terim ile anlaşıldıktan sonra istifa etmesi lazım.. Çok zor değil, ben ettim:) — iskender baydar (@iskenderbaydar) 21 Aralık 2017

Yalnız biz Östersunds maçından sonra “Fatih Terim gelmeli” derken kulüp içinde karşı çıkan, engelleyen yönetici veya profesyonel kim varsa yalakalık olsun diye bugün farklı bir şey yazmayı düşünüyorsa yazmasın; rezil ederim:) — iskender baydar (@iskenderbaydar) 21 Aralık 2017

Östersunds maçından sonra olması gereken bugün oldu, yuvanıza hoş geldiniz hocam.. @fatihterim — iskender baydar (@iskenderbaydar) 21 Aralık 2017

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