Göztepe maçında Fatih Terim patlaması! 1 gecede tükendi!
Galatasaray'da Fatih Terim'in gelişinin ardından Göztepe maçının biletlerinde adeta patlama yaşandı. Pazar günü saat 19.30'da oynanacak karşılaşma için satılan bilet sayısının kombinelerle birlikte 47.000'e ulaştığı belirtildi.
Süper Lig’in 17.haftasında Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda Göztepe’yi ağırlayacak olan Galatasaray’da taraftarlar Fatih Terim’in dönüşü ile birlikte biletlere adeta hücum etti.
Salı günü satışa çıkarılan Galatasaray – Göztepe maçı biletlerinin satışı dün akşam saat 23.00’e kadar 5 bin civarında seyrederken, 23.30’da Fatih Terim’in açıklanmasının ardından büyük bir patlamaya geçti.
Bugün saat 13.00 itibariyle satılan bilet sayısı yaklaşık 14 bin’e ulaşırken Fatih Terim’in etkisiyle 9 bin ekstra bilet satıldı. Pazar günü saat 19.30’da oynanacak karşılaşma için satılan bilet sayısının kombinelerle birlikte 47.000’e ulaştığı belirtildi.
Son güncelleme: 15:00 | 22.12.2017