Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcıları da belli oldu!

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminde deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını kimlerin yapacağı da belli oldu. DHA'nın haberine göre Terim'in kurmayları Hasan Şaş ve Johan Elmander olacak.