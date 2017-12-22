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Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcıları da belli oldu!

Galatasaray'da 4. Fatih Terim döneminde deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını kimlerin yapacağı da belli oldu. DHA'nın haberine göre Terim'in kurmayları Hasan Şaş ve Johan Elmander olacak.
00:1022 Aralık 2017
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Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcıları da belli oldu!

Galatasaray’da teknik direktörlük görevine Fatih Terim getirilirken, tecrübeli teknik adamın yardımcılıklarını Hasan Şaş ve Johan Elmander yapacak.

Fatih Terim’in gelişi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, taraftarların yanı sıra kulüpten önemli isimler de ‘Terim’ mesajı paylaştı. Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden “Galatasaraylı Fatih Terim yuvasına dönmüştür” mesajıyla, tecrübeli teknik adamın Florya Metin Oktay Tesisleri’nden bir fotoğrafı paylaşıldı.

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A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin de Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğrafın altına “İmparator” notunu düştü.

(DHA)

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Etiketler
fatih terim galatasaray Hasan Şaş johan elmander spor toto süper lig
Son güncelleme: 09:08 | 22.12.2017
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