Galatasaray’da Fatih Terim imzayı attı derhal oyuncularla bir araya geldi
Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi resmen başlarken kararın sosyal medyada etkileri sürüyor. Gündemi alt üst eden bu gelişmenin ardından imzalar atıldı ve Terim sarı-kırmızılı camiaya resmen geri döndü. İmza töreniyle birlikte heyecan artarken Fatih Terim de göreve gelir gelmez Başkan Dursun Özbek ile birlikte futbolcularla bir tanışma toplantısı düzenledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek eşliğinde futbolcularla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. #İmparatorYuvasında pic.twitter.com/g0hpT8ZyT8
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 22 Aralık 2017
Sarı-kırmızılılar resmi Twitter hesabı üzerinden toplantının fotoğraflarını paylaşırken, fotoğraflar bile taraftarların heyecanını katlamaya yetti. Pazar günü Aslan’ın sezonun flaş ekiplerinden Göztepe’iy konuk edeceği karşılaşmada takımının başında yer alacak olan Terim zaman kaybetmeden hazırlıklara da başladı.
Fatih Terim’in ilk idmanından kareler…. #İmparatorYuvasında pic.twitter.com/BsdH9uTmLo
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 22 Aralık 2017