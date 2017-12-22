Galatasaray için flaş Kevin Mirallas iddiası!

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Kevin Mirallas için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Everton'dan ayrılmak isteyen 30 yaşındaki kanat oyuncusu için Olympiakos ve Galatasaray'ın devreye girdiği öne sürüldü.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın, Everton’da forma giyen kanat oyuncusu Kevin Mirallas ile ilgilendiği iddia edildi. Belçika ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig’de bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve teknik direktör Sam Allardyce’ın gözüne giremeyen Mirallas, takımdan ayrılmayı planlıyor.

Mayıs ayında takımın başında Ronald Koeman varken 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki Belçikalı futbolcu, teknik direktör değişikliğinin ardından yedek kulübesine mahkum kaldı. 2018’de Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda milli takım forması giymek isteyen yıldız ismin, bu nedenle süre alabileceği bir takıma gitmeyi düşündüğüne dikkat çekildi.

Tecrübeli oyuncu ile eski kulübü Olympiakos’un da ilgilendiği iddia edilirken Türkiye’den Galatasray’ın da yıldız futbolcuyu kiralamak istediği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlayan sarı kırmızılı ekibin, hücumda alternatif oluşturmak ve kadro derinliği sağlamak amacıyla Mirallas’ı kadroya katmayı planladığı ifade edildi.

Bu sezon ligde sadece 5 maçta 136 dakika forma giyen Mirallas, Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 maçta 2 asist yaptı. 2012 yılında Olympiakos’tan Everton’a 6 milyon pound bedelle transfer edilen Mirallas, futbol kariyerine Lille’de başlamıştı.

Belçika Milli Takımı formasını 59 kez giyen Mirallas 10 gol atma başarısını gösterdi. Everton formasıyla 186 maça çıkan Mirallas, 29 gol atıp 34 asist yaptı.

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