Galatasaray Fatih Terim’in sözleşmesinde yapılan düzeltmeyi KAP’a bildirdi

Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesinin içeriğini paylaşan KAP bildiriminde düzeltmeye gitti. Buna göre Terim, 2017-2018 sezonunun geri kalanı için aylık 1905 TL maaş alacak.

Galatasaray’da 4. Fatih Terim dönemi bugün resmen başlarken sarı-kırmızılı kulüp Kamuyu Aydınlatma Platformu’na, Terim’in sözleşmesiyle ilgili bir düzeltmeyi bildirdi. Düzeltmeye göre Terim’e 2017-2018 sezonunun ikinci yarısı için aylık 1905 TL maaş ödenecek. Terim, bir sonraki sezonda görev etmesi halinde ise 2018-2019 sezonu için 3 milyon Euro kazanacak. Lig şampiyonluğunda ise Terim’e her bir sezon için 500 bin Euro prim ödenecek.

İşte o açıklama:

“Şirketimizin 22.12.2017 tarihinde saat 16:01’de ‘Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü Görevi İçin Fatih Terim İle Anlaşmaya Varılması Hakkında’ konu başlıklı Özel Durum Açıklamasında sehven yanış bilgi verilmiştir. İlgili Özel Durum Açıklamamız için düzeltme açıklamamız aşağıdaki gibidir:

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim ile 1.5 futbol sezonu için (2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı ve 2018-2019 futbol sezonu) anlaşmaya varılmıştır. Buna göre kendisine 2017-2018 futbol sezonu 2.yarısı için aylık 1905 TL üzerinden anlaşmaya varılmış olup, 2018-2019 futbol sezonu için ise 3.000.000 EURO ücret ödenecektir. Ayrıca Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğu durumunda kendisine her bir sezon için 500.000 EURO başarı primi ödenecektir.”

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