Filistin mücadelesinin sembolü down sendromlu Mohammad Khader Khaleel Al Taweel, Konyaspor’un misafiri olacak

Filistinli Down Sendromlu Mohammad Khader Khaleel Al-Taweel, Atiker Konyaspor’un özel misafiri olarak Türkiye'ye getirildi. Filistin mücadelesinin sembolü haline gelen genç Fenerbahçe maçını tribünden izleyecek.

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen Filistinli Down Sendromlu Mohammad Khader Khaleel Al-Taweel, Atiker Konyaspor'un özel misafiri olarak hafta sonu oynanacak Fenerbahçe maçını izleyecek.

İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan ve karakolda darp edilen Filistinli Down Sendromlu Mohammad Khader Khaleel Al-Taweel, Uluslararası Down Sendromu Federasyonu (UDF) Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay ve Genel Sekreter Aydan Gömügen Tuncay’ın girişimleri sonucu psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirildi.

Mohammad Al-Taweel, 23 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.30'da Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynanacak Süper Lig mücadelesinde Atiker Konyaspor Kulübü’nün özel misafiri olacak.

Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerinin davetlisi olarak Konya'ya gelecek heyette Mohammad Al-Taweel’in annesi, babası ve ağabeyi de yer alacak.

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