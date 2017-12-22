FIFA kokartı takacak hakemler belli oldu

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında verdiği kararla siyah-beyazlı camianın tepkisini çeken yardımcı hakem Cem Satman'ın FIFA Kokartı'nın alındığı kesinleşti.

Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri ile A Klasman Hakemleri ve A Klasman Yardımcı Hakemleri’nin katılacağı Kış Semineri, 2-7 Ocak 2018 tarihlerinde Antalya’da yapılacak.

Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen seminere; MHK Danışmanı Roberto Rosetti, MHK Yardımcı Hakem Eğitmeni Leif Lindberg, UEFA-Türkiye Hakem Konvansiyon Sorumlusu ve MHK Eğitimcisi Jorn West Larsen katılacak.

Seminer programı kapsamında 4 Ocak Perşembe günü saat, 11.00’de MHK Danışmanı ve FIFA Video Yardımcı Hakem Danışmanı Roberto Rosetti, İtalya’da bu sezon uygulaması başlatılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili sunum yapacak. Ayrıca seminer kapsamında, Süper Lig Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri ile A Klasman Hakemleri ve Yardımcı Hakemleri için FIFA Atletik Testi uygulanacak.

FIFA KOKARTLARI TAKILACAK

FIFA kokartı takacak hakemler için 4 Ocak Perşembe günü VAR sunumunun ardından tören düzenlenecek. 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak FIFA kokartlı hakemler listesinde; FIFA Hakemleri, FIFA Yardımcı Hakemleri, FIFA Kadın Hakemleri, FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri, FIFA Plaj Futbolu Hakemleri, FIFA Futsal Hakemleri ve FIFA Kadın Futsal Hakemi yer alıyor.

FIFA tarafından onaylanan liste şöyle:

FIFA HAKEMLERİ

Cüneyt Çakır

Hüseyin Göçek

Halis Özkahya

Mete Kalkavan

Ali Palabıyık

Alper Ulusoy

Halil Umut Meler

FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ

Bahattin Duran

Tarık Ongun

Mustafa Emre Eyisoy

Kemal Yılmaz

Ekrem Kan

Ceyhun Sesigüzel

Esat Sancaktar

Kerem Ersoy

Serkan Olguncan

İbrahim Çağlar Uyarcan

KADIN FIFA HAKEMLERİ

Meliz Özçiğdem

Neslihan Muratdağı

Cansu Tiryaki

KADIN FIFA YARDIMCI HAKEMLERİ

Betül Nur Yılmaz

Deybet Gök

Sedef Aktan

Mürvet Yavuztürk

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMLERİ

Bülent Kökten

Özcan Sultanoğlu

Murat Ergin Gözütok

Yeliz Topaloğlu

FIFA FUTSAL HAKEMLERİ

Kamil Çetin

Ozan Soykan

Uğur Çakmak

Murat Çolak

FIFA FUTSAL KADIN HAKEMLERİ

Fatma Özlem Tursun