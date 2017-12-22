Fenerbahçe’de sol bek için yeni aday: Baba Rahman

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, ara transferdeki sol bek arayışı devam ederken rota Chelsea'nin 23 yaşındaki oyuncusu Baba Rahman'a çevrildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe’de ara transfer dönemi için hazırlıklar yapılırken savunmanın soluna getirilecek isim konusunda değişiklik yaşandı.

Manchester United’dan Luke Shaw’ın Türkiye’ye gelmeye sıcak bakmamasının ardından rota Chelsea’nin genç oyuncusu Baba Rahman’a çevrildi. Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, sarı-Lacivertli yöneticiler, İngiliz ekibinde forma giyme şansı bulamayan Ganalı 23 yaşındaki sol bek Abdul Rahman Baba için girişimlere başladılar.

Genç oyuncuyu Chelsea'nin başındayken Jose Mourinho transfer ettirmişti. Ardından da Mourinho'nun takımdan ayrılmasıyla da Baba takımda yer bulamadı. Geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralık olarak verilen Ganalı oyuncu için Fenerbahçe yönetimi her türlü şartı masaya koydu.

Rahman Baba ilk etapta bonservisiyle alınmaya çalışılacak ancak bu gerçekleşmezse 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Chelsea buna da sıcak bakmazsa 6 aylığına kiralık olarak transfer gerçekleşecek.

Geçen sezon Schalke'de kiralık olarak oynayan Baba 21 maçta forma giyerken 1 gol, 2 asist ile oynadı.

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